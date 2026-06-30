ԵՄ-ն վերանայում է իր ծրագրերը Սերբիայի հետ ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց

Բելգրադը կարող է հնարավորություն ստանալ ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելու դաշինքի հետ, այն բանից հետո, երբ փորձագետների կողմից նախազգուշացված օրենքների չեղարկումը կխաթարի ժողովրդավարությունը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ն մշակում է ծրագրեր՝ Սերբիային խրախուսելու վիճահարույց օրենքների չեղարկման համար, որպեսզի երկիրը խրախուսվի դադարեցնել ժողովրդավարության հարցում հետընթացը։
Անցյալ շաբաթ Սերբիայի խորհրդարանը հավանություն տվեց վիճահարույց կանոնների մեղմացմանը, որոնք միջազգային իրավական փորձագետների կողմից նախազգուշացված էին, որ կխաթարեն դատական համակարգի անկախությունը և կթուլացնեն կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը։ Եվրոպական հանձնաժողովն այժմ փնտրում է Բելգրադին խրախուսելու ուղիներ՝ շարունակելու բարեփոխումները և խուսափելու դաշինքի առջև ստանձնած պարտավորություններից, հայտնել են ծրագրերի վրա աշխատող չորս պաշտոնյաներ։ Նրանց անանունությունը տրամադրվել է նախաձեռնության մասին անկեղծորեն խոսելու համար։
Այդ ԵՄ ծրագրերը, սակայն, կհետաձգվեն, քանի որ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը շաբաթավերջին հայտարարեց, որ պատրաստվում է հրաժարական տալ և նշանակել խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ, ինչը ժամկետը դարձնում է զգայուն քաղաքական հարց։
Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը՝ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ միասին, հանդիպել են Վուչիչի հետ այս ամսվա սկզբին Չեռնոգորիայում կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ։ Նրանք քննարկել են Բելգրադին «պարգևատրելու» հնարավորությունը, եթե նա շրջադարձ կատարի ԵՄ անդամակցության հետ անհամատեղելի օրենքների հարցում, ասել են երկու պաշտոնյաներ։
ԵՄ-ն և Վենետիկի հանձնաժողովը՝ Եվրոպայի խորհրդի բարձրագույն իրավական մարմինը, զգուշացրել էին, որ օրենքները կարող են զսպող ազդեցություն ունենալ երկրի ժողովրդավարության և ինստիտուտների վրա։
Նրանք ասել են, որ օրենքները կարող էին հանգեցնել կազմակերպված հանցագործության դատախազների պաշտոնների կորստին, իսկ կոռուպցիայի հետաքննությունների խեղդմանը։ Այդ օրենքները կրճատվել են հինգշաբթի օրը Բելգրադի խորհրդարանում կայացած քվեարկությունների արդյունքում։
«Կա ընդհանուր զգացողություն, որ մենք չպետք է «կորցնենք» Սերբիային ամբողջությամբ», – ասել է պաշտոնյաներից մեկը՝ հավելելով, որ չնայած Արևմտյան Բալկանյան երկիրը շուտով չի միանա ԵՄ-ին, կարևոր է այն ներգրավված պահել անդամակցության գործընթացում և խրախուսել բարեփոխումներ իրականացնել։
Ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը ուրբաթ օրը կանոնների փոփոխությունից հետո խոսել է Սերբիայի խորհրդարանի խոսնակի հետ, և նրանք քննարկել են «Սերբիայի ԵՄ-ին անդամակցելու իր ճանապարհով առաջ շարժվելու հաջորդ քայլերը»։
Այնուամենայնիվ, շաբաթ օրը Վուչիչը հայտարարել է, որ հրաժարական կտա, և երկիրը կուղևորվի քվեարկության։ «Սրանք իմ վերջին օրերն ու շաբաթներն են որպես հանրապետության նախագահ։ Դրանից հետո ես հրաժարական կտամ», – լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն՝ Բելգրադում կայացած հանրահավաքի ժամանակ իշխող Սերբական առաջադեմ կուսակցության (ՍԱԿ) կողմնակիցներին ասել է Վուչիչը։ Նրա երկրորդ և վերջին մանդատները պետք է լրանային 2027 թվականին։
Չնայած կոռուպցիայի մեղադրանքների շուրջ երկարատև բողոքի ցույցերին և հանրային դժգոհությանը, Վուչիչը, ինչպես սպասվում է, կառաջադրվի վարչապետի պաշտոնում։
«Մեր լսածից պարզ չէ, թե ովքեր կլինեն… ապագա ընտրությունների թեկնածուները», – երկուշաբթի օրը լրագրողներին ասել է Հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակ Պաուլա Պինյոն։
ԵՄ-ն զգուշացնում է, որ կանխիկը կարող է պահվել
Սերբիան պաշտոնապես ԵՄ թեկնածու երկիր է 2012 թվականից, բայց նախազգուշացվել է, որ ժողովրդավարական նահանջի և Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերությունների հետևանքով կարող է կորցնել ավելի քան մեկ միլիարդ եվրո ֆինանսավորում։
ԵՄ-ն Սերբիային ֆինանսական աջակցության ամենամեծ մատակարարն է և 2021-2024 թվականներին հատկացրել է ավելի քան 586 միլիոն եվրո չվերադարձվող դրամաշնորհներ։ Այն բարեփոխումների պայմանով հասանելի է դարձրել մինչև 1.5 միլիարդ եվրո։ Սերբիայի կառավարության տվյալներով՝ երկիրը 2000 թվականից ի վեր ԵՄ-ից ստացել է ավելի քան 7 միլիարդ եվրոյի միջոցներ և ներդրումներ։
Այժմ Սերբիան ձգտում է առաջիկա շաբաթներին բացել վեց բանակցային «խմբերից» երրորդը։
«Սերբիան հենց նոր ընդունել է դատական օրենքների մի շարք, որոնք լիովին համապատասխանում են Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկություններին», – ասել է ԵՄ-ում Սերբիայի դեսպան և գլխավոր բանակցող Դանիել Ապոստոլովիչը։
«Երրորդ խմբի բացումը կարևոր կլինի և՛ Սերբիայի, և՛ ԵՄ-ի համար։ Դա կնշանակի շրջադարձային կետ Սերբիայի անդամակցության գործընթացում և վերջապես թույլ կտա մեզ կոտրել այն արատավոր շրջանը, որում մենք հայտնվել ենք տարիներ շարունակ»։
Երրորդ խումբը, որը ներառում է մրցունակությունը, տնտեսական աճը, արդյունաբերական քաղաքականությունը և ԵՄ Մաքսային միության հետ համապատասխանեցումը, համարվում է «ավելի քիչ զգայուն» ոլորտ, որը կարող է առաջխաղացվել՝ չնայած երկու կողմերի միջև առկա մեծ տարաձայնություններին, ասել է պաշտոնյաներից մեկը։
Հանձնաժողովը վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջարկել է, որ Սերբիան սկսի անդամակցության բանակցություններ, սակայն բախվել է անդամ երկրների դիմադրությանը, որոնք պետք է միաձայն համաձայնություն տան։
Սակայն երկու մայրաքաղաքների դիվանագետները, որոնք կասկածանքով են վերաբերվում Սերբիայի առաջընթացին, զգուշացրել են, որ նոր կլաստերի բացումը քիչ հավանական է։ «Վերադառնալ զրոյական կետին՝ վերացնելով պատճառված վնասը, նվազագույնն է. դա չի կարող բավարար լինել պարգևատրման արժանանալու համար», – ասել է նրանցից մեկը։
Բաց մի թողեք
Ջորդան Բարդելայի դաշնակիցները պլանավորում են մեղմացնել Մարին Լե Պենի կենսաթոշակային խոստումը
Ինչպես է արյունալի անցյալը վերաձևավորում քաղաքականությունը Լեհաստանում և Ուկրաինայում
Ծանոթացեք Ֆրանսիայի նախագահական մրցավազքը ձևավորող ԵՄ ներքին ներկայացուցիչների հետ. Լուսանկարներ