ԵՄ-ն և Չինաստանը ձգտում են կանխել առևտրային պատերազմը՝ նոր երկխոսությամբ

Երկու կողմերի գլխավոր առևտրային բանակցողները մեկնարկում են խորհրդակցական մեխանիզմ, որը կենտրոնացած է առևտրային անհավասարակշռությունների, արտահանման վերահսկողության և այլ վեճերի վրա։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրամիությունը և Չինաստանը երկուշաբթի օրը համաձայնության եկան ստեղծել բարձր մակարդակի խորհրդակցական նոր մեխանիզմ՝ աճող առևտրային լարվածությունը կառավարելու և Պեկինի հետ դաշինքի առևտրային դեֆիցիտը լուծելու համար։
Առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը Բրյուսելում առևտրի նախարար Վան Վենտաոյի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ ԵՄ-ն և Չինաստանը մեկնարկում են առևտրի և ներդրումների խորհրդակցական մեխանիզմ՝ լուծելու տնտեսական անհավասարակշռությունները, որոնք, ըստ Բրյուսելի, հարվածում են եվրոպական արդյունաբերությանը։
Շեֆչովիչը հավելեց, որ հոկտեմբերին կայցելի Չինաստան, երբ հույս ունի ներկայացնել «առաջին շոշափելի արդյունքները»։
Երկու կողմերը համատեղ հայտարարություն են տարածել այս թեմայով, որը առաջինն է իր տեսակի մեջ 2019 թվականից ի վեր, չնայած Շեֆչովիչը լրագրողներին առանձին է պատմել երկկողմ հանդիպումից հետո։ Բանակցությունները պետք է շարունակվեին երկուշաբթի երեկոյան, նախքան Վանը երեքշաբթի օրը Մեծ Բրիտանիա մեկնելը։
Հարթակը կբաժանվի չորս հիմնական կատեգորիաների՝ առևտրի և ներդրումների հավասարակշռում, արտահանման վերահսկողություն, մտավոր սեփականության իրավունքներ և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության բարեփոխում։
Առաջին թեմային նվիրված աշխատանքային խումբը անմիջապես կգործարկվի և կստեղծի առևտրային հոսքերի մոնիթորինգի համատեղ մեխանիզմ։ Հանձնակատարի խոսքով՝ գաղափարն այն է, որ փոխանակվեն տվյալներ, որոնց շուրջ երկու կողմերը կարող են համաձայնության գալ։ Երբ դա տեղի ունենա, եթե ներմուծման մեջ լինեն անկայունացնող կտրուկ աճեր, երկու կողմերը կարող են հանդիպել քաղաքական մակարդակով՝ քննարկելու հնարավոր գործողությունները։
Այս ամսվա սկզբին կայացած գագաթնաժողովում ԵՄ առաջնորդները ազդանշան էին տվել, որ ակնկալում են «արագ գործողություններ», – ասել է Շեֆչովիչը։ «Մեզ համար շատ կարևոր կլինի տեսնել շարժման ուղղությունը, թե ինչպես ենք մենք ցանկանում լուծել առևտրային դեֆիցիտի խնդիրը», – հավելել է նա՝ նկատի ունենալով ԵՄ-ի օրական 1 միլիարդ եվրոյի առևտրային դեֆիցիտը Չինաստանի հետ, որը նա նախկինում անվանել էր անկայուն։
Շեֆչովիչը նշել է, որ առաջիկա օրերին պետք է հրապարակվի ճանապարհային քարտեզ՝ սպասվող արդյունքներով, մինչդեռ սեպտեմբերին սպասվում է առաջին գնահատականը այն մասին, թե արդյոք առաջընթաց է գրանցվում։
Նա նաև ողջունեց Վանի հավաստիացումը, որ Չինաստանի կողմից հազվագյուտ հողային տարրերի և մշտական մագնիսների արտահանման գործող վերահսկողությունը չի խաթարի ԵՄ մատակարարման շղթաները: Չինաստանը, որը գերիշխում է հազվագյուտ հողային տարրերի համաշխարհային մատակարարման մեջ, անցյալ աշնանը կարճ ժամանակով սահմանափակեց արտահանումը՝ Միացյալ Նահանգների հետ սակագնային վեճի պատճառով:
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան և Օմանը պայմանավորվել են համատեղ մասնակցել Հորմուզի նեղուցի ականազերծմանը. Լուսանկար
Հուլիսի կեսերին ՀՀ կառավարությունը որոշում կընդունի ՀԷՑ-ը հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին․ Ռոմանոս Պետրոսյան