Ընտրողները չեն հետաքրքրվում ԵՄ-ի համար տարածքային պատերազմներով, ասում է Մետսոլան

Ռոբերտա Մետսոլան ասում է, որ միշտ պատրաստ է պայքարել, բայց խորհրդարանի լիազորությունները կարող են ուժեղացվել այլ միջոցներով:
Եվրոպացիները չեն ցանկանում տեսնել, թե ինչպես են Բրյուսելում գտնվող ԵՄ ինստիտուտները հրապարակավ հարձակվում միմյանց վրա, Euractiv-ին տված հարցազրույցում ասել է Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան։
Վերջին շաբաթներին եվրոպական թաղամասը համակված է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի Եվրոպական հանձնաժողովի և Կայա Կալլասի ղեկավարած Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության (EEAS) միջև ԵՄ արտաքին քաղաքականությունը ղեկավարելու շուրջ տարածքային պատերազմի սրմամբ։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան նույնպես ներքաշվել էր որոշ ԵՄ առաջնորդների հետ ճեպազրույցների պատերազմի մեջ՝ վերջերս կայացած գագաթնաժողովում Կրեմլի թեժ գիծ ստեղծելու իր ջանքերի վերաբերյալ, որը դիտվում էր որպես Եվրոպայի անունից խոսելու փորձ։
«Ոչ ոք չի հաղթում մատնացույց անելով, և դա չի աշխատում, եթե մենք չխոսենք մեկ ձայնով», – Euractiv-ի Reporter գլխավոր տեղեկագրին ասել է Մետսոլան։
«Ես չեմ կարող դեմ առ դեմ կանգնել ինձ ընտրած իմ քաղաքացիների հետ […] և ասել. «Մենք սա չկարողացանք անել Խորհրդի պատճառով»։ Ոչ մեկին դա չի հետաքրքրում», – ասաց նա՝ անդրադառնալով ինստիտուցիոնալ վեճերին և ազգային կառավարությունների բաժանվածությանը։
2022 թվականից խորհրդարանի նախագահը զբաղեցնող Մետսոլան գտնվում է ԵՄ վեհաժողովի ղեկավարման իր երկրորդ անընդմեջ ժամկետի վերջին փուլում։ Նա հրաժարվեց պատասխանել հարցերին իր պաշտոնում ևս երկուսուկես տարի մնալու մասին, սակայն նրա ակնհայտ հարմարավետությունը պաշտոնում կարող է հարցականի տակ դնել։ Ոչ մի այլ թեկնածու չի առաջադրել իր անունը։
Մալթացի քաղաքական գործիչը ցանկանում էր անդրադառնալ խորհրդարանի հեղինակությունը բարձրացնելու և դրան ավելի մեծ ազդեցություն տալու ԵՄ լաբիրինթոսային օրենսդրական համակարգում և ամբողջ մայրցամաքում իր ջանքերին։ Նա ասաց, որ ինքը հետապնդել է ԵՄ առաջնորդների, այդ թվում՝ վարչապետների և պետությունների ղեկավարների դասախոսությունները չթափահարելու և երբեք լրատվամիջոցներում նրանց հետ այդ մասին չխոսելու միտումնավոր ռազմավարություն։
«Ես ցանկանում էի վերակենդանացնել այս հարաբերությունները՝ տեսանելիության, բայց նաև մեր սեփական ինստիտուցիոնալ արտոնությունների պաշտպանության առումով», – ասաց նա։
Աշխատանքի նոր ձև
Ութ տարի Բրյուսելում որպես ազգային դիվանագետ աշխատելով Մալթայի կառավարությունում, ապա որպես ԵՄԱԾ առաջին ղեկավար Քեթրին Էշթոնի իրավական խորհրդատու՝ Մետսոլան ասաց, որ անձամբ տեսել է, թե ինչպես են ԵՄ ցանցի մյուս մասերը խորհրդարանը դիտարկում որպես մի հաստատություն, որը հեշտությամբ կարող է անտեսվել։
«Երբ ես անցա այս հաստատություն, հասկացա, որ մենք բավարար չափով չենք օգտագործում մեր օրենսդրական լիազորությունները», – ասաց նա։
Ի տարբերություն իր նախորդների, Մետսոլան այժմ մշտական հաճախորդ է եվրոպական գագաթնաժողովներում, երբ դաշինքի 27 ազգային առաջնորդները հավաքվում են Բրյուսելում։ Հունիսյան գագաթնաժողովում նա մեկուկես ժամից ավելի էր, ինչ ղեկավարների հետ սենյակում էր՝ քննարկելով միասնական շուկայի ամրապնդման ջանքերը։
«Ես որոշեցի շրջել պատմությունը և ասել. «Եթե ձեզ անհրաժեշտ է, որ ես ձեր օրենսդրությունն ընդունեմ, և եթե Շումանի և Բրյուսելի սահմաններից դուրս մեր ընտրողներին չի հետաքրքրում, թե ում մեղքն է, երբ բաները փչանում են, [այնպես որ] մենք պետք է զրույց ունենանք», – ասաց Մետսոլան իր իններորդ հարկի գրասենյակում՝ նայելով Բրյուսելին։
«Նրանք գիտեն, որ կարող են ինձ ամեն ինչ հարցնել։ Նրանք գիտեն, որ կարող են քննադատել, և ես կքննադատեմ», – ասաց նա։ Անցյալ տարի Մետսոլան քննադատության ենթարկվեց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կողմից, որը մեղադրեց խորհրդարանին ԵՄ բյուրոկրատիայի կրճատման հարցում դանդաղելու մեջ։ Այժմ Մետսոլան ներկայացնում է Խորհրդի դիրքորոշումների ցանկը հիմնական փաստաթղթերի վերաբերյալ, որպեսզի պատրաստ լինի պատասխանել։
ԵՄ վեհաժողովի նախկին նախագահները միջգերատեսչական բախումներ էին փնտրում՝ որպես խորհրդարանի լիազորությունները ուժեղացնելու միջոց։ Մետսոլայի օրոք խորհրդարանը դատարան է դիմել խորհրդին՝ այն պաշտպանական քաղաքականությունից դուրս մղելու քայլերի համար, բայց չի ձգտել ինստիտուտների հետ բացահայտ կոնֆլիկտային հարաբերությունների։
«Ես շատ լավ հարաբերություններ ունեմ, կարող եմ ասել ձեզ, Անտոնիոյի, Ուրսուլայի և Կայայի հետ, բայց երբ մենք պետք է պայքարենք, մենք պայքարենք»։
Փխրուն կենտրոն
Այնուամենայնիվ, երբ խորհրդարանի ազդեցությունը, կարծես, աճում է, Մետսոլան՝ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության խմբի կենտրոնամետ աջակողմյան քաղաքական գործիչը, պետք է ղեկավարի մի պալատ, որն ավելի անկայուն է դարձել, և որտեղ ոչ մի քվեարկության հաստատումը երաշխավորված չէ։
Այս ամիս Ստրասբուրգում լիագումար նիստը վերածվեց կենտրոնամետ և ծայրահեղ աջակողմյան Եվրախորհրդարանի պատգամավորների միջև աղմկոտ պայքարի՝ միգրացիոն օրենսդրության վիճահարույց մասի քվեարկությունից հետո։
«Ես մտահոգված եմ լիագումար նիստում տեղի ունեցածի համար՝ բանավեճի մշակույթի քայքայման առումով», – ասաց նա՝ խոստանալով խոսել խմբի ղեկավարների, այդ թվում՝ «Հայրենասերներ»-ի ղեկավար Ջորդան Բարդելայի և բոլոր ներգրավվածների հետ։
«Մենք չենք կարող լինել ժողովրդավարության փարոս և արժեքների տուն, եթե չենք հարգում մեր կողքին նստած անձին։ Այսպիսով, այո, այս մանդատը շատ ավելի դժվար է, քան եղել է», – նշեց, որ կոշտ հռետորաբանությունը գալիս է «շատ տեղերից», ոչ միայն ծայրահեղ աջերից։
Մետսոլան 2027 թվականը սկսել է որպես «հսկայական» քաղաքական տարի՝ Ֆրանսիայում, Լեհաստանում, Իսպանիայում և Իտալիայում կայանալիք ընտրություններով, որոնք կարող են արմատապես ցնցել Բրյուսելը։
Նա Բարդելային համարում է հայտնի դեմք և պարբերաբար հանդիպում է նրա հետ՝ Նախագահների համաժողովը նախապատրաստելու համար, որը այն ձևաչափն է, որտեղ քաղաքական խմբերի առաջնորդները հանդիպում են լիագումար նիստերի օրակարգը պլանավորելու համար։ Հարցին, թե արդյոք ԵՄ-ն կարող է բացել դուռը Բարդելայի կամ այլ պոպուլիստների հետ աշխատանքային հարաբերությունների համար, Մետսոլան կրկնեց իր մանտրան, որ լավագույն քվեարկող կոալիցիաները կառուցվում են կենտրոնից դեպի դուրս։
«Միակ բանը, որ մենք երբեք չպետք է անենք, ընտրողներին որպես ինքնըստինքյան ընդունելն է, կամ ավելի վատը՝ մտածելը, որ մենք արժանի ենք նրանց ձայնին, քանի որ ինչ-որ կերպ ավելի լավն ենք, քան մյուսները»։
Նա զգուշացրեց, որ սա ընտրողներին մղել է քաղաքական եզրեր կամ ընդհանրապես հրաժարվել քվեարկելուց։
«Դուք պետք է շատ իրատես, պրագմատիկ և ռացիոնալ լինեք, բայց երբեք մի մոռանաք եվրոպական դրոշը բարձրացնել, քանի որ դա մեզ միավորում է», – ասաց նա՝ նշելով, որ Մետսոլայի կենտրոնամետ աջակողմյան ԵԺԿ-ի կողմից ընդունված Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին չի տատանվել եվրոպամետ ուղուց։
Աշխատանքի և անձնական կյանքի հավասարակշռություն
Մետսոլային խորհրդարանում հիացնում են այն բանի համար, թե քանի եվրապատգամավորների հետ է նա անձամբ հանդիպում, լսում նրանց և առաջարկում վարչական աջակցություն։ Սակայն նա ունի կարմիր գծեր, այդ թվում՝ աշխատանքային ընթրիքներ։
«Ես ընթրիքներ չեմ անում», – ասաց նա։ «Եթե ուզում եք ինձ տեսնել, ես սկսում եմ ժամը 08:30-ից մինչև 7-ը»։
Երեկոները նախատեսված են ընտանիքի համար, օգնում են իր փոքր երեխաներին տնային աշխատանքների հետ և, երբ ժամանակը թույլ է տալիս, պատրաստում են Յոթամ Օտտոլենգիի բաղադրատոմսերը։
Առավոտյան նա աշխատանքի է գնում էլեկտրական մեքենայով՝ աուդիոգիրքի ուղեկցությամբ, որը սովորաբար քաղաքական կենսագրություն է։ «Դուք կարող եք մտածել, որ դա զվարճալի չէ, բայց ինձ համար դա շատ զվարճալի է։ Ես սիրում եմ դա»։
Չնայած 720 օրենսդիրներից բաղկացած վերազգային պալատի նախագահությանը, նա աշխատանքին մոտենում է ինչպես տեղացի քաղաքական գործիչ։ Մետսոլան ծիծաղեց՝ հիշելով, թե ինչպես էր հաղորդագրություններ ստանում խորհրդարանական միջանցքներում լքված հագուստի կույտերի կամ այլևս չաշխատող գրասենյակային լույսերի մասին։
«Սա նաև մեր տունն է», – ասաց նա։ «Մարդիկ այստեղ շատ ժամանակ են անցկացնում»։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը հակադարձում է Թրամփի տեխնոլոգիական սպառնալիքներին
Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համար
ԵՄ խորհուրդը հավանություն է տվել ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային համաձայնագրին