Ինչու այդպես էլ չեն արձագանքում Ադրբեջանի հայտարարություններին

Արտաքին գործերի նախարարությունում լրագրողների հետ զրույցում ԱԳ փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի հայտարարություններին և դրանց հնարավոր արձագանքին հայկական կողմից։
Նա նշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձևավորվել է դրական օրակարգ, սակայն այդ ֆոնին շարունակում են հնչել նաև որոշ ապակառուցողական հայտարարություններ։
Սաֆարյանի խոսքով՝ հայկական կողմը հետևում է զարգացումներին և անհրաժեշտության դեպքում կարձագանքի։ «Եթե արձագանքի կարիք տեսնենք, կանենք»,- նշել է նա։
Լրագրողի հարցին՝ արդյոք լռությունը չի կարող ընկալվել որպես Ադրբեջանի հայտարարությունների լեգիտիմացում, փոխնախարարը պատասխանել է, որ տվյալ փուլում արձագանքի անհրաժեշտություն չեն տեսել։
Բաց մի թողեք
Նոր նշանակումներ ՊՆ-ում
Հասմիկ Ավագյանն ու Դանիել Դանիելյանն ազատվել են ԿԳՄՍ փոխնախարարի պաշտոններից. Լուսանկարներ
Կառավարությունը հայտնել է, թե ինչու են հեռախոսների IMEI համարների գրանցվելու