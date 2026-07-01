01/07/2026

EU – Armenia

Ինչու այդպես էլ չեն արձագանքում Ադրբեջանի հայտարարություններին

infomitk@gmail.com 01/07/2026 1 min read

Արտաքին գործերի նախարարությունում լրագրողների հետ զրույցում ԱԳ փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի հայտարարություններին և դրանց հնարավոր արձագանքին հայկական կողմից։

Նա նշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձևավորվել է դրական օրակարգ, սակայն այդ ֆոնին շարունակում են հնչել նաև որոշ ապակառուցողական հայտարարություններ։

Սաֆարյանի խոսքով՝ հայկական կողմը հետևում է զարգացումներին և անհրաժեշտության դեպքում կարձագանքի։ «Եթե արձագանքի կարիք տեսնենք, կանենք»,- նշել է նա։

Լրագրողի հարցին՝ արդյոք լռությունը չի կարող ընկալվել որպես Ադրբեջանի հայտարարությունների լեգիտիմացում, փոխնախարարը պատասխանել է, որ տվյալ փուլում արձագանքի անհրաժեշտություն չեն տեսել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոր նշանակումներ ՊՆ-ում

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հասմիկ Ավագյանն ու Դանիել Դանիելյանն ազատվել են ԿԳՄՍ փոխնախարարի պաշտոններից. Լուսանկարներ

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառավարությունը հայտնել է, թե ինչու են հեռախոսների IMEI համարների գրանցվելու

01/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ-ում գործող սուպերմարկետներից մեկի մենեջերը նկարել է իրենց աշխատակցին և նրա անունով օնլայն վարկ ձևակերպել

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՍԴ-ն հեռացել է խորհրդակցական սենյակ՝ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով որոշում կայացնելու

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր նշանակումներ ՊՆ-ում

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ն պաշտոններ է բաժանում, երբ դեռ ՍԴ-ն որոշում չի հրապարակել

01/07/2026 infomitk@gmail.com