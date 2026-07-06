06/07/2026

EU – Armenia

Անկախության օրվա առիթով «ժամանակի անոթ» են տեղադրել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

Ամերիկյան Ֆիլաֆելֆիա քաղաքում, որտեղ հռչակվել էր ԱՄՆ անկախությունը 1776 թվականին, ի պատիվ ամերիկյան պետականության գոյության 250-ամյա հոբելյանի, տեղադրվել է «Ժամանակի անոթ»։

Այն կշռում է 400 կգ։

Անոթը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից։ Անոթում իրենց արտեֆակտներն են տեղադրել ամերիկյան խոշորագույն կազմակերպությունները՝ Կոնգրեսի գրադարանը, Գերագույն դատարանը, մարզական կառույցները։ Անոթը թաղվել է հողի մեջ 4,5 մետր խորության վրա։

Անկախության օրվա առիթով «ժամանակի անոթ» են տեղադրել

Բաց մի թողեք

1 min read

Կիևը ՄԱԿ-ի ԱԽ արտակարգ նիստ է խնդրում․ ահազանգ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը 11 տարի անց առաջին անգամ կայցելի Թուրքիա․ ի՞նչ է սպասվում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտնել է պատերազմն ավարտելու հեռանկարի մասին

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կիևը ՄԱԿ-ի ԱԽ արտակարգ նիստ է խնդրում․ ահազանգ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է փոխանցել Միշուստինը Փաշինյանին՝ Պուտինի անունից

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «պետական գաղտնիք» է հրապարակել գնդապետ Մալոյանը. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. 5 գոլ, երկու 11 մետրանոց, 1 կարմիր քարտ․ Անգլիան «Ացտեկա»-ում հաղթեց Մեքսիկային. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com