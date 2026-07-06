Անկախության օրվա առիթով «ժամանակի անոթ» են տեղադրել. Լուսանկար

Ամերիկյան Ֆիլաֆելֆիա քաղաքում, որտեղ հռչակվել էր ԱՄՆ անկախությունը 1776 թվականին, ի պատիվ ամերիկյան պետականության գոյության 250-ամյա հոբելյանի, տեղադրվել է «Ժամանակի անոթ»։
Այն կշռում է 400 կգ։
Անոթը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից։ Անոթում իրենց արտեֆակտներն են տեղադրել ամերիկյան խոշորագույն կազմակերպությունները՝ Կոնգրեսի գրադարանը, Գերագույն դատարանը, մարզական կառույցները։ Անոթը թաղվել է հողի մեջ 4,5 մետր խորության վրա։
Բաց մի թողեք
Կիևը ՄԱԿ-ի ԱԽ արտակարգ նիստ է խնդրում․ ահազանգ
Թրամփը 11 տարի անց առաջին անգամ կայցելի Թուրքիա․ ի՞նչ է սպասվում
Զելենսկին հայտնել է պատերազմն ավարտելու հեռանկարի մասին