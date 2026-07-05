Զելենսկին հայտնել է պատերազմն ավարտելու հեռանկարի մասին

Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ: Ուկրաինայի նախագահն այդ մասին գրել է «Ֆեյսբուք»-յան էջում։
Զելենսկին նշել է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում շնորհավորել է Դոնալդ Թրամփին ԱՄՆ Անկախության օրվա առթիվ և շնորհակալություն հայտնել նրան ՈՒկրաինային տրամադրվող աջակցության համար։
«Մենք մեծապես արժևորում ենք, որ Ամերիկան կանգնած է մեր կողքին՝ մեր անկախությունը պաշտպանելու հարցում։ Ես շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր ամերիկացու, ով մտածում է Ուկրաինայի, Եվրոպայի ապագայի մասին։ Շնորհակալ եմ նաև բոլոր նրանց ամբողջ աշխարհում, որոնց համար ազատությունը նշանակություն ունի»,- գրել է Զելենսկին։
Նա հավելել է, որ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են նաև իրավիճակը ռազմաճակատում և Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելու ուղղությամբ դիվանագիտական ջանքերը։
«Այս պատերազմն ավարտելու իրական հեռանկար կա, և Ամերիկայի վճռականությունը որոշիչ նշանակություն կունենա։ Մենք պայմանավորվել ենք շարունակել այս քննարկումները Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ»,- ընդգծել է Զելենսկին։
Բաց մի թողեք
«Դոմոդեդովո» օդանավակայանը փակ է
Միլիոնավոր իրանցիներ հարգանքի տուրք են մատուցել Խամենեի ընտանիքին. սգացողների թվում նաև առաջնորդի որդիներն են. Լուսանկար
Թրամփն էլի սուտ պարծեցել է. Ամբողջովին ոչնչացրել ենք իրանական բանակը