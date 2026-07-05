05/07/2026

EU – Armenia

Թրամփն էլի սուտ պարծեցել է. Ամբողջովին ոչնչացրել ենք իրանական բանակը

infomitk@gmail.com 05/07/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վենեսուելայի և Իրանի դեմ ամերիկյան ռազմական գործողությունները անհավանական հաջողություններ են ունեցել։

«Մենք հսկայական հաջողություններ ենք ունեցել Վենեսուելայում, ինչպես նաև՝ Իրանում, որտեղ մենք ամբողջությամբ ոչնչացրել ենք իրանական բանակը», – ասել է նա Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի 250-ամյակին նվիրված ելույթի ժամանակ։

Թրամփը նաև կրկնել է, որ իր ջանքերի շնորհիվ ԱՄՆ-ն վերականգնել է իր առաջատար դիրքը տիեզերքի յուրացման ոլորտում։

«Մենք շատ ավելի առաջ ենք Չինաստանից և Ռուսաստանից, որտեղ նախկինում զիջում էինք նրանց», – ասել է ԱՄՆ նախագահը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին հայտնել է պատերազմն ավարտելու հեռանկարի մասին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դոմոդեդովո» օդանավակայանը փակ է

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միլիոնավոր իրանցիներ հարգանքի տուրք են մատուցել Խամենեի ընտանիքին. սգացողների թվում նաև առաջնորդի որդիներն են. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լարված իրավիճակ Վեդի խոշորացված համայնքում. Լուսառատում 350-ից ավելի բնակիչներ սպառնում են դիմել կտրուկ միջոցների

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտնել է պատերազմն ավարտելու հեռանկարի մասին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դոմոդեդովո» օդանավակայանը փակ է

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ․ Մարդատար ավտոմեքենաներ տեղափոխող բեռնատար է այրվել. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com