Թրամփն էլի սուտ պարծեցել է. Ամբողջովին ոչնչացրել ենք իրանական բանակը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վենեսուելայի և Իրանի դեմ ամերիկյան ռազմական գործողությունները անհավանական հաջողություններ են ունեցել։
«Մենք հսկայական հաջողություններ ենք ունեցել Վենեսուելայում, ինչպես նաև՝ Իրանում, որտեղ մենք ամբողջությամբ ոչնչացրել ենք իրանական բանակը», – ասել է նա Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի 250-ամյակին նվիրված ելույթի ժամանակ։
Թրամփը նաև կրկնել է, որ իր ջանքերի շնորհիվ ԱՄՆ-ն վերականգնել է իր առաջատար դիրքը տիեզերքի յուրացման ոլորտում։
«Մենք շատ ավելի առաջ ենք Չինաստանից և Ռուսաստանից, որտեղ նախկինում զիջում էինք նրանց», – ասել է ԱՄՆ նախագահը։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին հայտնել է պատերազմն ավարտելու հեռանկարի մասին
«Դոմոդեդովո» օդանավակայանը փակ է
Միլիոնավոր իրանցիներ հարգանքի տուրք են մատուցել Խամենեի ընտանիքին. սգացողների թվում նաև առաջնորդի որդիներն են. Լուսանկար