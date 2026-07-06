Լուրեր Էջմիածնում ավտոմատներով ոստիկանները ստուգում են ավտոմեքենաները. Տեսանյութ infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read Like this:Like Loading… Related Post navigation Previous Թրամփը 11 տարի անց առաջին անգամ կայցելի Թուրքիա․ ի՞նչ է սպասվումNext Փաշինյանը մեկնել է Ռուսաստան Բաց մի թողեք 1 min read Լուրեր Ինչ է փոխանցել Միշուստինը Փաշինյանին՝ Պուտինի անունից 06/07/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր Ի՞նչ «պետական գաղտնիք» է հրապարակել գնդապետ Մալոյանը. Լուսանկար 06/07/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր «Հայաստան» դաշինքը խորհրդարան է գործուղելու գաղափարական և անկոտրում քաղաքական թիմ. հայտարարություն 06/07/2026 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Ինչ է փոխանցել Միշուստինը Փաշինյանին՝ Պուտինի անունից
Ի՞նչ «պետական գաղտնիք» է հրապարակել գնդապետ Մալոյանը. Լուսանկար
«Հայաստան» դաշինքը խորհրդարան է գործուղելու գաղափարական և անկոտրում քաղաքական թիմ. հայտարարություն