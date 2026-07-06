06/07/2026

EU – Armenia

Էջմիածնում ավտոմատներով ոստիկանները ստուգում են ավտոմեքենաները. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է փոխանցել Միշուստինը Փաշինյանին՝ Պուտինի անունից

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «պետական գաղտնիք» է հրապարակել գնդապետ Մալոյանը. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հայաստան» դաշինքը խորհրդարան է գործուղելու գաղափարական և անկոտրում քաղաքական թիմ. հայտարարություն

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կիևը ՄԱԿ-ի ԱԽ արտակարգ նիստ է խնդրում․ ահազանգ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է փոխանցել Միշուստինը Փաշինյանին՝ Պուտինի անունից

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «պետական գաղտնիք» է հրապարակել գնդապետ Մալոյանը. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. 5 գոլ, երկու 11 մետրանոց, 1 կարմիր քարտ․ Անգլիան «Ացտեկա»-ում հաղթեց Մեքսիկային. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com