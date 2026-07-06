06/07/2026

EU – Armenia

Իրավապահները խուզարկություններ են կատարում Գագիկ Ծառուկյանի տանը և «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի ընկերություններում

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

Վաղ առավոտից խուզարկություններ են իրականացվում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի տանը։

Այս մասին հայտնել է «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։

Նախնական տեղեկություններով` խուզարկություններ են անցկացվում նաև Օլիմպիական կոմիտեի բազայում։

Այս պահին լայնածավալ խուզարկություններ են իրականացվում «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի կազմում ընդգրկված գրեթե բոլոր ընկերություններում, ինչպես նաև այդ կազմակերպությունների տնօրենների բնակարաններում, հայտնել է ԲՀԿ խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։

ՀՀ քննչական կոմիտեից հայտնել են, որ քրեական վարույթի շրջանակում կատարվում են անհրաժեշտ քննչական և վարութային գործողություններ: Կոմիտեն ավելի ուշ հանդես կգա պաշտոնակյան հաղորդագրությամբ:

Գագիկ Ծառուկյանի տանը խուզարկություն է կատարվում ԱԱԾ աշխատակիցների մասնակցությամբ, փաստաբանների չեն կարողանում ներս մտնել։

***

Գագիկ Ծառուկյանի տան մոտ ենք գտնվում, այս պահի դրությամբ ինչ-որ խուզարկություն է, ինչ որ ռազմական հագուստով ավտոմատավորներ են, տունը շրջապատված է։ Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտարարել է ԲՀԿ անդամ Արման Աբովյանը։

«Այս պահին գործողություններ են ընթանում, չգիտենք առայժմ այս պահի դրությամբ ինչ է, բայց գիտենք, որ ըստ էության տունը շրջապատված է և տան ներսը ինչ-որ գործողություններ են կատարում, առայժմ այսքանը»,– նշել է նա։

Նախնական տեղեկություններով միաժամանակ խուզարկություն է կատարվում նաեւ «Մուլտի Գրուպ» ընկերության մի քանի ձեռնարկություններում, նաև Օլիմպիական կոմիտեի բազայում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Գեղարքունիքի մարզում․ 34-ամյա տղամարդը հոսանքահարվել և Սևանի հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում իրանցի 36-ամյա տղամարդը սպառնացել է ինքնահրկիզվել և փորձել է խոչընդոտել ԱԱԾ-ի աշխատանքը

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք` Սպիտակում. վիրավորվել են նախկին ղեկավարը, հայրն ու մայրը

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կիևը ՄԱԿ-ի ԱԽ արտակարգ նիստ է խնդրում․ ահազանգ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է փոխանցել Միշուստինը Փաշինյանին՝ Պուտինի անունից

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «պետական գաղտնիք» է հրապարակել գնդապետ Մալոյանը. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. 5 գոլ, երկու 11 մետրանոց, 1 կարմիր քարտ․ Անգլիան «Ացտեկա»-ում հաղթեց Մեքսիկային. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com