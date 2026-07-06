06/07/2026

EU – Armenia

Մանդատն ուղղակի տոմս է դեպի կալանավայր. Նարեկ Կարապետյան. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

«Համացանցում տեսա մի կարծիք, մեր հայերանակիցներից մեկն ասում է՝ ահա, մանդատի  համար էր այս ամենը։

Սիրելի հայրենակից, սիրելի հայրենակիցներ, մանդատը մեզ ի՞նչ է տալիս, ինձ ի/նչ է տալիս, իմ ընկրներին ի՞նչ է տալիս, բացի պայքարից, պրոբլեմներից, ճնշումներից»,-արձագանքելով մանդատները վերցնելու որոշմանը հաջորդած քննադատություններին՝ նշում է «Ուժե Հայաստան՞ կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։

Նա շատ վիրավորական է համարում նման մոտեցումը։

«Մենք մեկ տարի այս բոլոր պրոբլեմների միջով անցնենք, ձեզ մոտ էդ վստահությունը չլինի՞, որ մտածված ենք անում։ Այդ մանդատի նշանակությունը մենակ պրոբլեմ է, մարդիկ թողնում են իրենց գործը, գործարարությունը, գալիս են, որ գնան, նստեն։ Մանդատն ուղղակի տոմս է դեպի կալանավայր։ Մի հարց, վաղը Հայաստանում փողոցում հարյուրավոր մարդիկ են, ո՞վ է սեղմելու կնոպկեն, որ էսի գնա»,-ասում է նա։

Մանրամասները՝ տեսանյութում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մենք ընտրել ենք ոչ թե կողքից դիտելու, այլ պայքարելու ճանապարհը

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Զոհասեղանին դրված Հայաստանի» առաջ «սեղանին» կա մի ճանապարհ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գործող ռեժիմը շարունակելու է իր աղետաբեր քաղաքականությունը․ ՀԱԿ

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական խորհրդարանում բարձրացվել է Ավետիք Չալաբյանի կալանավորման հարցը

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը ՄԱԿ-ի ԱԽ արտակարգ նիստ է խնդրում․ ահազանգ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է փոխանցել Միշուստինը Փաշինյանին՝ Պուտինի անունից

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «պետական գաղտնիք» է հրապարակել գնդապետ Մալոյանը. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com