Մենք ընտրել ենք ոչ թե կողքից դիտելու, այլ պայքարելու ճանապարհը

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության մամուլի քարտուղար Մարիաննա Ղահրամանյանը գրում է․ «Մենք ընտրել ենք ոչ թե կողքից դիտելու, խորհուրդ տալու, այլ պայքարելու ճանապարհը։
Մենք չենք ընտրել հարմար պահին պատասխանատվությունից խուսափելու տարբերակը։
Գիտեինք, որ քննադատություններ լինելու են` ցանկացած որոշման դեպքում, դա նորմալ է։
Պատասխանատու քաղաքականությունը չի կառուցվում քննադատությունից խուսափելով, այն կառուցվում է պատասխանատվություն վերցնելով և հետևողական պայքարով` մինչև գլխավոր նպատակ»։
Բաց մի թողեք
Մանդատն ուղղակի տոմս է դեպի կալանավայր. Նարեկ Կարապետյան. Տեսանյութ
«Զոհասեղանին դրված Հայաստանի» առաջ «սեղանին» կա մի ճանապարհ
Գործող ռեժիմը շարունակելու է իր աղետաբեր քաղաքականությունը․ ՀԱԿ