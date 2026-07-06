06/07/2026

EU – Armenia

Մենք ընտրել ենք ոչ թե կողքից դիտելու, այլ պայքարելու ճանապարհը

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության մամուլի քարտուղար Մարիաննա Ղահրամանյանը գրում է․ «Մենք ընտրել ենք ոչ թե կողքից դիտելու, խորհուրդ տալու, այլ պայքարելու ճանապարհը։

Մենք չենք ընտրել հարմար պահին պատասխանատվությունից խուսափելու տարբերակը։

Գիտեինք, որ քննադատություններ լինելու են` ցանկացած որոշման դեպքում, դա նորմալ է։

Պատասխանատու քաղաքականությունը չի կառուցվում քննադատությունից խուսափելով, այն կառուցվում է պատասխանատվություն վերցնելով և հետևողական պայքարով` մինչև գլխավոր նպատակ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մանդատն ուղղակի տոմս է դեպի կալանավայր. Նարեկ Կարապետյան. Տեսանյութ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Զոհասեղանին դրված Հայաստանի» առաջ «սեղանին» կա մի ճանապարհ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գործող ռեժիմը շարունակելու է իր աղետաբեր քաղաքականությունը․ ՀԱԿ

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական խորհրդարանում բարձրացվել է Ավետիք Չալաբյանի կալանավորման հարցը

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը ՄԱԿ-ի ԱԽ արտակարգ նիստ է խնդրում․ ահազանգ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է փոխանցել Միշուստինը Փաշինյանին՝ Պուտինի անունից

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «պետական գաղտնիք» է հրապարակել գնդապետ Մալոյանը. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com