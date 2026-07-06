06/07/2026

EU – Armenia

Մունդիալ – 2026. 5 գոլ, երկու 11 մետրանոց, 1 կարմիր քարտ․ Անգլիան «Ացտեկա»-ում հաղթեց Մեքսիկային. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

Մեքսիկայի Մեխիկո քաղաք «Ացտեկա» մարզադաշտում տեղի ունեցավ 2026 թվականի Աշխարհի առաջնության ամենալարված հանդիպումներից մեկը: Մեքսիկան 1/8 եզրափակչում ընդունեց Անգլիային և սեփական հարկի տակ պարտվեց 3-2 հաշվով:

36-րդ րոպեին Ջուդ Բելինգհեմը Բուկայի Սակայի փոխանցումից հետո բացեց խաղի հաշիվը։ Ավելի ուշ Անգլիայի ավագ Հարրի Քեյնի փոխանցումից հետո Բելինգհեմը կրկնապատկեց հաշիվը։

42-րդ րոպեին Խուլիան Կինյոնեսը հաշիվը կրճատեց 2-1: 54-րդ րոպեին անգլիացյի պաշտպան Ջարել Քուանսան հեռացվեց խաղադաշտից կոպիտ խաղի համար: Քիչ հետո «Երեք Առյուծները» 11 մետրանոց հարվածի հնարավորություն ստացան, որն էլ ընտրանու ավագ Հարրի Քեյնն իրացրեց 60-րդ րոպեին:

Մեքսիկայի հարձակվող Ռաուլ Խիմենեսը 69-րդ րոպեին գնդակի հեղինակ դարձավ՝ իրացնելով 11 մետրանոց հարվածը, սակայն տանտերերը չկարողացան նորից գոլ խփել։

Նորվեգիան և Անգլիան կմրցեն քառորդ եզրափակչում։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Մահացել է ՀՀ վաստակավոր արտիստ Արտաշես Ալեքսանյանը. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ-2026. Մարոկկոն խոշոր հաշվով հաղթեց Կանադային․ Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բելգիայում և Ֆրանսիայում հունիսյան շոգի պատճառով մահացությունների թիվը կտրուկ աճել է

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական խորհրդարանում բարձրացվել է Ավետիք Չալաբյանի կալանավորման հարցը

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը ՄԱԿ-ի ԱԽ արտակարգ նիստ է խնդրում․ ահազանգ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է փոխանցել Միշուստինը Փաշինյանին՝ Պուտինի անունից

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «պետական գաղտնիք» է հրապարակել գնդապետ Մալոյանը. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com