06/07/2026

EU – Armenia

Փաշինյանը մեկնել է Ռուսաստան

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն։

Վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, որ վարչապետը Եկատերինբուրգում կմասնակցի «Իննոպրոմ-2026» միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսի շրջանակում անցկացվող «Ինդուստրիա 360. Արտադրություն առանց սահմանների» թեմայով լիագումար նիստին։

Նախատեսված է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահ Միխայիլ Միշուստինի հետ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամեն թուղթ ՀԴՄ չէ. վարչապետը տեսանյութ է հրապարակել՝ պարզաբանելով սրճարանում տրվող թղթերի նշանակությունը. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր չեն ճանաչվի․ ՍԴ-ն հրապարակեց որոշումը. Տեսանյութ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ–ում դատապարտյալներին այլևս չեն զրկի հարազատների հետ տեսակցություններից

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական խորհրդարանում բարձրացվել է Ավետիք Չալաբյանի կալանավորման հարցը

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը ՄԱԿ-ի ԱԽ արտակարգ նիստ է խնդրում․ ահազանգ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է փոխանցել Միշուստինը Փաշինյանին՝ Պուտինի անունից

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «պետական գաղտնիք» է հրապարակել գնդապետ Մալոյանը. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com