21/07/2026

EU – Armenia

Թբիլիսիում ուժեղ անձրևը հեղեղել է փողոցները. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/07/2026

Գիշերը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում ուժեղ անձրևը հեղեղել է փողոցները:

Երեկ երեկոյան անձրևը հեղեղել է Աղմաշենեբելի պողոտայի, Գլդանիի և Հավլաբարի շրջանների, Արդարադատության տան մոտակա ճանապարհները։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները ամբողջ գիշեր աշխատել են եղանակի հետևանքների վերացման համար։

«Քաղաքի փողոցների և պողոտաների ենթակառուցվածքները վնասվել են, իսկ ճանապարհների հատվածները՝ ոչնչացվել։ Մաքրման աշխատանքները շարունակվում են, և համապատասխան ծառայությունները առավոտյան կսկսեն վերականգնողական աշխատանքները», – հայտնել է Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

«Դերոյիցս հետո ապրելու ուժ երեխաներս և թոռնիկներս են տալիս». Դերենիկ Կիրակոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին «Մարտունի-2»-ում. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրեզնոյում տեղի ունեցավ հերոսի հուշարձանի հիմնարկեքի արարողությունը. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Լիվերպուլի» և Անգլիայի հավաքականի նախկին աստղ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Վաճառվում է երեխայի կոշիկներ՝ երբեք չհագած». Հեմինգուեյը, Սարոյանը և վեց բառի հավերժությունը․ Մեծ գրողի ծննդյան օրվա առիթով

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դերոյիցս հետո ապրելու ուժ երեխաներս և թոռնիկներս են տալիս». Դերենիկ Կիրակոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին «Մարտունի-2»-ում. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրեզնոյում տեղի ունեցավ հերոսի հուշարձանի հիմնարկեքի արարողությունը. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Սթարմերի իրավահաջորդը և Մեծ Բրիտանիայի յոթերորդ վարչապետը վերջին 10 տարվա ընթացքում

21/07/2026 infomitk@gmail.com