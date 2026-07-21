Թբիլիսիում ուժեղ անձրևը հեղեղել է փողոցները. Լուսանկար

Գիշերը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում ուժեղ անձրևը հեղեղել է փողոցները:
Երեկ երեկոյան անձրևը հեղեղել է Աղմաշենեբելի պողոտայի, Գլդանիի և Հավլաբարի շրջանների, Արդարադատության տան մոտակա ճանապարհները։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները ամբողջ գիշեր աշխատել են եղանակի հետևանքների վերացման համար։
«Քաղաքի փողոցների և պողոտաների ենթակառուցվածքները վնասվել են, իսկ ճանապարհների հատվածները՝ ոչնչացվել։ Մաքրման աշխատանքները շարունակվում են, և համապատասխան ծառայությունները առավոտյան կսկսեն վերականգնողական աշխատանքները», – հայտնել է Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։
Բաց մի թողեք
«Դերոյիցս հետո ապրելու ուժ երեխաներս և թոռնիկներս են տալիս». Դերենիկ Կիրակոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին «Մարտունի-2»-ում. Լուսանկարներ
Ֆրեզնոյում տեղի ունեցավ հերոսի հուշարձանի հիմնարկեքի արարողությունը. Լուսանկարներ
«Լիվերպուլի» և Անգլիայի հավաքականի նախկին աստղ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում. Լուսանկար