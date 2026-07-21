Ինչպես կարող է Չեռնոգորիան բարդացնել ԵՄ-ի արդեն լարված բյուջետային բանակցությունները

Չեռնոգորիայի 3.2 միլիարդ եվրոյի ԵՄ անդամակցության փաթեթը փոքր փոփոխություն է դաշինքի հարկատուների համար, բայց այն կարող է նախադեպ ստեղծել ապագա ընդլայնումների ֆինանսավորման համար։
Չեռնոգորիան, ինչպես սպասվում է, նախադեպ կստեղծի ԵՄ ընդլայնման ֆինանսավորման համար մոտ ապագայում՝ ևս մեկ բարդություն մտցնելով դաշինքի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի բարդ քննարկման մեջ։
Անցյալ ամիս Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրեց Չեռնոգորիայի անդամակցության ֆինանսական փաթեթը, որը ԵՄ անդամակցության բոլոր թեկնածու երկրներից ամենաառաջադեմ գործընթացն է։
Մոտ 626,000 բնակչություն ունեցող Արևմտյան Բալկանյան երկրի տնտեսական արժեքը գնահատվել է 3.2 միլիարդ եվրո՝ մեկ ԵՄ հարկատուի համար 1 եվրոյից պակաս, կամ, ինչպես ասում են հանձնաժողովի պաշտոնյաները, սուրճի գնից պակաս։
Սակայն, չնայած ֆինանսական ազդեցությունը կարող է նվազագույն լինել՝ ԵՄ-ի գրեթե 2 տրիլիոն եվրոյի երկարաժամկետ բյուջեի համեմատ, Չեռնոգորիայի ազդեցությունն արդեն զգայուն բյուջետային բանակցությունների վրա կարող է շատ ավելի նշանակալի լինել, քան դրա չափը ենթադրում է։
«Չեռնոգորիայի ֆինանսական փաթեթը կարող է վիճելի լինել ոչ այնքան ներգրավված գումարի, որքան սկզբունքային հարցի պատճառով», – Euronews-ին ասել է ԵՄ դիվանագետը՝ խոսելով անանունության պայմանով՝ թեմայի զգայունության պատճառով։
ԵՄ ընդլայնումը նոր թափ է ստանում 2013 թվականին Խորվաթիայի դաշինքին միանալուց հետո մեծապես լճացումից հետո։ Հանձնաժողովի պաշտոնյաները պարծենում են, որ վերջին վեց ամիսների ընթացքում ավելի շատ առաջընթաց է գրանցվել, քան վերջին 10 տարիների ընթացքում։
Սակայն նորացված ջանքերը նաև խթանել են անդամակցության գործընթացը բարեփոխելու կոչերը, քանի որ ԵՄ մի քանի մայրաքաղաքներ առաջարկում են նոր ժողովրդավարական երաշխիքներ և աստիճանական ինտեգրում այնպիսի հույսեր ունեցող երկրների համար, ինչպիսին է Ուկրաինան։
Արդյունքում, Չեռնոգորիան, որի համար անդամակցության պայմանագրի մշակումը սկսվել է մի քանի շաբաթ առաջ, դարձել է փորձնական դեպք այն բանի համար, թե ինչպիսին կլինի ընդլայնման հաջորդ ալիքը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովը պատրաստում է իր սեփական առաջարկները՝ այդ ճակատում նախաձեռնությունը վերականգնելու համար։
«Չեռնոգորիան նախադեպ է։ Այն չպետք է լինի, բայց անխուսափելիորեն այդպես է», – ասել է երկրորդ դիվանագետը՝ պնդելով, որ անդամ պետությունները ցանկանում են, որ իրենց դիրքորոշումները նոր բազմամյա ֆինանսական շրջանակի շուրջ բանակցություններում արտացոլվեն այս փաստաթղթում։
Բյուջետային հետևանքներ
Վեճը կլուծվի այն հարցի շուրջ, թե ինչպես ֆինանսավորել Չեռնոգորիայի կողմից ԵՄ բյուջեին բերվող լրացուցիչ ծախսերը՝ վերաբաշխելով առկա ռեսուրսները, թե նորերը գտնելով՝ և ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ դա դաշինքի միջոցների համար։
Ֆինանսավորման ծրագրերը արտացոլում են անդամ պետությունների տարբեր քաղաքական առաջնահերթությունները և բյուջետային բանակցությունների հիմնական թերություններից մեկն են, քանի որ հարավային և արևելյան Եվրոպայի երկրները պնդում են ավելի շատ գումար հատկացնել համախմբվածության և գյուղատնտեսական քաղաքականությանը, իսկ հյուսիսային մայրաքաղաքները՝ կենտրոնանալ մրցունակության և պաշտպանության վրա։
Եթե Չեռնոգորիան դառնա ԵՄ անդամ, այն կդառնա այսպես կոչված «զուտ ստացող», որը ԵՄ-ից ավելի շատ գումար կվերցնի, քան կներդնի։ Հանձնաժողովի առաջարկի համաձայն՝ համախմբվածության և գյուղատնտեսության ֆինանսավորման զգալի մասը կգա այն ռեսուրսներից, որոնք Չեռնոգորիան պետք է ստանար ԵՄ զարգացման օգնության ծրագրի՝ «Գլոբալ Եվրոպայի ծրագրի» շրջանակներում։
Այլ կերպ ասած, երբ Չեռնոգորիան դադարի զարգացման օգնության համար իրավասու լինելուց, նրան արդեն հատկացված գումարը կուղղվի գյուղատնտեսական և տարածաշրջանային ֆինանսավորմանը։ Թե ինչպես պետք է ֆինանսավորվեն մյուս ֆինանսական ծրագրերը, մնում է բաց հարց։
Հանձնաժողովը առաջարկում է համաչափ ավելացնել պաշտպանության և մրցունակության նման ոլորտների ֆինանսավորմանը հատկացվող գումարը՝ նպատակ ունենալով «ապահովել, որ ԵՄ-27-ի համար նախատեսված ֆինանսավորման վրա բացասական ազդեցություն չլինի»։
Սակայն հարցը մնում է անպատասխան։ Դա կպահանջի կամ ԵՄ-ի մասշտաբով հարկերից, որոնք հայտնի են որպես սեփական ռեսուրսներից ստացված լրացուցիչ եկամուտներ, կամ անդամ պետություններից ավելի բարձր ազգային ներդրումներ։
«Զուտ վճարող» երկրները, ինչպիսիք են Գերմանիան և Նիդեռլանդները, որոնք հայտնի են որպես խնայողներ, պնդում են ԵՄ բյուջեի ընդհանուր չափը կրճատել՝ ազգային ներդրումները նվազագույնի հասցնելու համար, և, հավանաբար, փոխարենը կպնդեն առկա ռեսուրսների վերաբաշխման վրա։
Չնայած իրական գումարը կարող է աննշան լինել ազգային բյուջեների համար, այս հարցը կարող է նախադեպ ստեղծել ապագա անդամակցության պայմանագրերի համար՝ լինի դա Ալբանիայի և Մոլդովայի նման երկրների համար, որոնք պարզապես ավելի փոքր են, թե շատ ավելի բարդ դեպքի համար, ինչպիսին է Ուկրաինան։
Արդյունքը կարող է ավելին լինել, քան պարզապես իշխանության համար պայքարի մեկ այլ տարբերակ՝ թե ինչպես է բաշխվում գումարը դաշինքի ներսում։ Այն կարող է նաև զսպող ազդեցություն ունենալ անդամակցությանը քննարկող ավելի հարուստ երկրների վրա, որոնք սկզբից կլինեն զուտ ներդրողներ։
Իսլանդիան, մասնավորապես, օգոստոսի վերջին հանրաքվե է անցկացնում ԵՄ անդամակցության բանակցությունները վերսկսելու վերաբերյալ, այն բանից հետո, երբ 2015 թվականին կասեցրել էր անդամակցության հայտը։
«Չեռնոգորիան նախադեպ է ստեղծում», – ասել է հարցի անմիջականորեն ծանոթ մեկ այլ աղբյուր։ «ԵՄ-ն պետք է հետևողական լինի ապագա անդամակցության գործընթացներում։ Թե որ հիմնադրամից է գալիս գումարը, վիճելի կլինի»։
Բաց մի թողեք
Ինչ է մեզ պատմում Էնդի Բըրնհեմի նոր կաբինետը Մեծ Բրիտանիայի ուղղության մասին
Եվրոպայի մոռացված կոշտ ուժը
Հույները պատրաստ են կռվի բռնվել «Ոդիսականի» շուրջ