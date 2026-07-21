21/07/2026

EU – Armenia

Ով է Երևանում հանդիպակաց երթևեկող վարորդը և ինչու է դիմել նման քայլի. ՆԳՆ-ից պարզաբանում են. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/07/2026 1 min read

Համացանցում տեսանյութ է տարածվում, որտեղ մի մեքենա երթևեկում է հանդիպակաց:

Վարորդի արարքը քննարկումների և քննադատությունների տեղիք է տվել:

«Հայկական ժամանակ»-ի տեղեկություններով՝ մեքենայի վարորդը Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հասակավոր մարդ է, և ոչ թե սանձարձակ վարք է դրսևորել, այլ մեքենայում խնդիրներ են առաջացել, և նա ստիպված այդ եղանակով է փորձել այն հասցնել մոտակա սպասարկման կետ:

Հարցի առնչությամբ կապ ենք հաստատել ՆԳՆ, որտեղից ևս հաստատել են մեր տեղեկությունները:

«Նշված մեքենան ճանապարհին խափանվել է, և տեսագրությունում նշված հատվածով երթևեկող մեքենայի վարորդը մուտք է գործել դեպի ավտոտեխսպասարկման կետ։ Մեքենայի մուտքը ավտոտեխսպասարկման կետ ապահովել է Պարեկային ծառայությունը»,- մանրամասնել են ՆԳՆ-ից:

Բաց մի թողեք

1 min read

«Դերոյիցս հետո ապրելու ուժ երեխաներս և թոռնիկներս են տալիս». Դերենիկ Կիրակոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին «Մարտունի-2»-ում. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրեզնոյում տեղի ունեցավ հերոսի հուշարձանի հիմնարկեքի արարողությունը. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Լիվերպուլի» և Անգլիայի հավաքականի նախկին աստղ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Վաճառվում է երեխայի կոշիկներ՝ երբեք չհագած». Հեմինգուեյը, Սարոյանը և վեց բառի հավերժությունը․ Մեծ գրողի ծննդյան օրվա առիթով

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դերոյիցս հետո ապրելու ուժ երեխաներս և թոռնիկներս են տալիս». Դերենիկ Կիրակոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին «Մարտունի-2»-ում. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրեզնոյում տեղի ունեցավ հերոսի հուշարձանի հիմնարկեքի արարողությունը. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Սթարմերի իրավահաջորդը և Մեծ Բրիտանիայի յոթերորդ վարչապետը վերջին 10 տարվա ընթացքում

21/07/2026 infomitk@gmail.com