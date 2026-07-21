Ով է Երևանում հանդիպակաց երթևեկող վարորդը և ինչու է դիմել նման քայլի. ՆԳՆ-ից պարզաբանում են. Լուսանկար

Համացանցում տեսանյութ է տարածվում, որտեղ մի մեքենա երթևեկում է հանդիպակաց:
Վարորդի արարքը քննարկումների և քննադատությունների տեղիք է տվել:
«Հայկական ժամանակ»-ի տեղեկություններով՝ մեքենայի վարորդը Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հասակավոր մարդ է, և ոչ թե սանձարձակ վարք է դրսևորել, այլ մեքենայում խնդիրներ են առաջացել, և նա ստիպված այդ եղանակով է փորձել այն հասցնել մոտակա սպասարկման կետ:
Հարցի առնչությամբ կապ ենք հաստատել ՆԳՆ, որտեղից ևս հաստատել են մեր տեղեկությունները:
«Նշված մեքենան ճանապարհին խափանվել է, և տեսագրությունում նշված հատվածով երթևեկող մեքենայի վարորդը մուտք է գործել դեպի ավտոտեխսպասարկման կետ։ Մեքենայի մուտքը ավտոտեխսպասարկման կետ ապահովել է Պարեկային ծառայությունը»,- մանրամասնել են ՆԳՆ-ից:
Բաց մի թողեք
«Դերոյիցս հետո ապրելու ուժ երեխաներս և թոռնիկներս են տալիս». Դերենիկ Կիրակոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին «Մարտունի-2»-ում. Լուսանկարներ
Ֆրեզնոյում տեղի ունեցավ հերոսի հուշարձանի հիմնարկեքի արարողությունը. Լուսանկարներ
«Լիվերպուլի» և Անգլիայի հավաքականի նախկին աստղ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում. Լուսանկար