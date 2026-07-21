Շախմատի լեգենդ Յուդիտ Պոլգարը մերժում է Հունգարիայի նախագահ դառնալու առաջարկը. Լուսանկար

Մինչև իրավահաջորդի ընտրությունը, խորհրդարանի խոսնակ Ագնես Ֆորստհոֆերը կատարում է պետության ժամանակավոր ղեկավարի պարտականությունները: Խորհրդարանը պետք է 30 օրվա ընթացքում ընտրի նոր նախագահ:
Շախմատի լեգենդ Յուդիտ Պոլգարը երկուշաբթի օրը մերժել է Հունգարիայի վարչապետ Պյոտր Մագյարի առաջարկը՝ դառնալու երկրի հաջորդ նախագահը:
«Ես չեմ զգում, որ ունեմ բաժանված ազգը միավորելու պատմական պատասխանատվությունը ստանձնելու ուժ, ուստի չեմ կարողանում ընդունել հրավերը», – գրել է Պոլգարը սոցիալական ցանցերում:
«Ես կանեմ ամեն ինչ, ինչ ինձնից կախված է, որպեսզի աջակցեմ Հանրապետության նոր, անկախ և հարգված նախագահին՝ այս նպատակներին հասնելու համար», – հավելել է նա:
Պոլգարը իր պատասխանը տվել է այն բանից հետո, երբ Տիսա խորհրդարանական խումբը հրապարակայնորեն աջակցել է նրան խորհրդարանում: Սակայն քննադատները նշել են, որ նախորդ խոստումներին հակառակ, նրա առաջադրմանը նախորդել է լայն հանրային խորհրդակցություն:
Մագյարը մեկնաբանությամբ արձագանքել է Պոլգարի որոշմանը:
«Սիրելի՛ Յուդիթ, շնորհակալություն Հունգարիայի համար արած ամեն ինչի համար։ Կարծում եմ՝ միլիոնավոր հունգարացիների անունից կարող եմ ասել, որ նույնիսկ այլ կարգավիճակում, մենք ապագայում կշարունակենք հույսը դնել քեզ վրա», – գրել է նա։
Անցյալ շաբաթ սահմանադրական փոփոխությամբ ոչ ժողովրդականություն վայելող նախագահ Տամաշ Սուլյոկին հեռացնելուց հետո, կիրակի երեկոյան Մադյարը աջակցեց Պոլգարին՝ որպես «նախագահ, որով բոլոր հունգարացիները կարող են հպարտանալ»։
Սահմանադրական փոփոխության արդյունքում գործող նախագահ Տամաշ Սուլյոկի լիազորությունները ավարտվեցին երկուշաբթի օրը։
Իշխող «Տիսա» կուսակցության առաջնորդները բազմիցս հայտարարել են, որ ցանկանում են, որ նախագահը ընտրվի անմիջապես հանրության կողմից, այլ ոչ թե խորհրդարանի կողմից։ Արդյունքում, այժմ ընտրված նախագահը կարող է պաշտոնավարել միայն ժամանակավորապես՝ մինչև նոր սահմանադրության ընդունումը։
Բաց մի թողեք
«Լիվերպուլի» և Անգլիայի հավաքականի նախկին աստղ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում. Լուսանկար
Լեհաստանում ուկրաինացիների նկատմամբ հարձակումները աճել են, ցույց են տալիս ոստիկանության տվյալները
Թբիլիսիում ուժեղ անձրևը հեղեղել է փողոցները. Լուսանկար