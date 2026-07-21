21/07/2026

EU – Armenia

Ֆրեզնոյում տեղի ունեցավ հերոսի հուշարձանի հիմնարկեքի արարողությունը. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 21/07/2026 1 min read

Ֆրեզնոյի «Արարատ» հայկական գերեզմանատանը տեղի ունեցավ Հայաստանի ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի հուշարձանի հիմնարկեքի արարողությունը։

Միջոցառմանը մասնակցեցին Ֆրեզնոյի հայ համայնքի ճանաչված ներկայացուցիչներ, ԱՄՆ հայկական կազմակերպությունների անդամներ և բազմաթիվ հայրենակիցներ։ Տարբեր սերունդների հայեր հավաքվել էին այն վայրում, որտեղ շուտով պիտի կանգնի Արցախյան ազատամարտի ամենանշանավոր հրամանատարներից մեկի հուշարձանը։

Բժիշկ և հասարակական գործիչ Կարո Խաչիկյանի առաջ քաշած գաղափարը կարճ ժամանակում դարձավ համայնքային գործ։ Նախաձեռնությանը միացան բազմաթիվ ֆրեզնոյահայեր՝ յուրաքանչյուրն իր հնարավորությամբ։ Հուշարձանի կառուցումն այսօր արդեն համայնքի հավաքական նախաձեռնությունն է։

Մոնթեի գրանիտե կերպարը կկանգնի Սողոմոն Թեհլիրյանի հուշարձանի հարևանությամբ։ Քարապատ պատվանդանի ժայռանման ձևը հիշեցնելու է հայրենիքը, իսկ հայերեն և անգլերեն գրությունները այցելուներին ներկայացնելու են Մոնթե Մելքոնյանի կյանքն ու մարտական ճանապարհը։

Մոնթեն զոհվել է 1993 թվականի հունիսի 12-ին՝ մարտական գործողության ժամանակ։ Նրա անունը հայ ժողովրդի հիշողության մեջ մնացել է անձնական խիզախության, կարգապահության և հայրենիքի հանդեպ անմնացորդ նվիրումի հետ։

Այդ հուշարձանի մոտ Մոնթեի անունը կհասնի նաև նրանց, ովքեր նրան չեն տեսել, բայց դեռ պիտի հասկանան, թե ինչ գին ուներ նրա ընտրած ճանապարհը։

Հայ-Ամերիկյան Տեղեկատվական Կենտրոն (AAIC)

Բաց մի թողեք

1 min read

«Դերոյիցս հետո ապրելու ուժ երեխաներս և թոռնիկներս են տալիս». Դերենիկ Կիրակոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին «Մարտունի-2»-ում. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Լիվերպուլի» և Անգլիայի հավաքականի նախկին աստղ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է Երևանում հանդիպակաց երթևեկող վարորդը և ինչու է դիմել նման քայլի. ՆԳՆ-ից պարզաբանում են. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Վաճառվում է երեխայի կոշիկներ՝ երբեք չհագած». Հեմինգուեյը, Սարոյանը և վեց բառի հավերժությունը․ Մեծ գրողի ծննդյան օրվա առիթով

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դերոյիցս հետո ապրելու ուժ երեխաներս և թոռնիկներս են տալիս». Դերենիկ Կիրակոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին «Մարտունի-2»-ում. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրեզնոյում տեղի ունեցավ հերոսի հուշարձանի հիմնարկեքի արարողությունը. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Սթարմերի իրավահաջորդը և Մեծ Բրիտանիայի յոթերորդ վարչապետը վերջին 10 տարվա ընթացքում

21/07/2026 infomitk@gmail.com