Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Սթարմերի իրավահաջորդը և Մեծ Բրիտանիայի յոթերորդ վարչապետը վերջին 10 տարվա ընթացքում

Բըրնհեմը ինը տարի ծառայել է որպես Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետ, նախքան նախկին վարչապետ Քիր Սթարմերին հաջորդելու ֆավորիտ դառնալը, ով իր վարչապետության մեծ մասի ընթացքում պայքարում էր ներքին պառակտումների և ցածր վարկանիշի դեմ։
Էնդի Բըրնհեմը դարձավ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ երկուշաբթի օրը, այն բանից հետո, երբ Չարլզ III թագավորը նրան հրավիրեց կառավարություն ձևավորելու։ Վարչապետի պաշտոնում իր առաջին ելույթում Բըրնհեմը խոստացավ նոր դարաշրջան սկսել կայունության և վերջ դնել ճգնաժամերին, որոնցում վերջին 10 տարիների ընթացքում իրենից առաջ վեց վարչապետ է եկել և գնացել։
Որոշ ժամանակ բացակայելուց հետո Բըրնհեմը այժմ վերադառնում է խորհրդարան՝ ցանկությամբ և ակնկալիքով կայունացնել Լեյբորիստական կուսակցության տատանվող նավը, որը չի կարողացել կատարել իր նախընտրական խոստումներից շատերը 2024 թվականի հուլիսի ընդհանուր ընտրություններում։
Բըրնհեմը, ով հունիսին հաղթեց Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրություններում՝ հավաքելով ձայների ահռելի 55%-ը՝ հաղթելով Նայջել Ֆարաջի «Reform UK» կուսակցության մրցակիցներին։ Հաղթանակից հետո Բըրնհեմը հայտնիորեն զգուշացրեց իր Լեյբորիստական կուսակցությանը, որ այն ունի մեկ «վերջին հնարավորություն փոխվելու»։
Ահա Մեյքերֆիլդի նոր պատգամավորի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ։
Բըրնհեմը ծնվել է Անգլիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Մերսիսայդում և մեծացել է Չեշիրի Քալչեթ գյուղում։
Նա նախկինում նշել էր, որ առաջին անգամ քաղաքականություն մտնելու ոգեշնչվել է «Boys From The Blackstuff» 1982 թվականի հայտնի հեռուստաշոուն դիտելուց հետո, որը պատմում էր Լիվերպուլում ապրող հինգ գործազուրկ տղամարդկանց մասին, որոնք կողմնորոշվում էին Մարգարետ Թետչերի Մեծ Բրիտանիայում։
«Հիշում եմ, թե ինչպես էի դիտում ծնողներիս հետ բոլոր դրվագները», – ասել է Բըրնհեմը GQ ամսագրին 2019 թվականին։ «Այդ ժամանակ ես հասկացա, որ պետք է ինչ-որ բան անեմ»։
Էվերթոնի ողջ կյանքի ընթացքում ֆուտբոլի երկրպագուն անգլերեն է սովորել Քեմբրիջի համալսարանում, նախքան լրագրության ոլորտում աշխատելը՝ աշխատելով այնպիսի առևտրային հրատարակություններում, ինչպիսիք են Container Management-ը, Passenger Rail Management-ը և Tank World-ը։
Բըրնհեմը քաղաքականության մեջ է մտել 20 տարեկանից փոքր տարիքում՝ Դալվիչի նախկին պատգամավոր Թեսա Ջոուելի մոտ հետազոտող աշխատանքի անցնելով։
2001 թվականին նա ինքն ընտրվել էր Մեծ Մանչեստրի Լի ընտրատարածքի պատգամավոր, որը նա զբաղեցրել է մինչև 2017 թվականը։
Այդ ընթացքում նա զբաղեցրել է մի շարք բարձր նախարարական պաշտոններ, այդ թվում՝ առողջապահության նախարարի և ֆինանսների գլխավոր քարտուղարի պաշտոնները։
Բըրնհեմը, ով իր հոլանդացի կնոջ՝ Մարի-Ֆրանս վան Հիլթենի հետ ունի երեք երեխա, այնուհետև ստանձնեց Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետի պաշտոնը՝ վերահսկելով տարածքի հսկայական զարգացումը։
Մանչեստր քաղաքը, մասնավորապես, նրա օրոք դարձել է Մեծ Բրիտանիայի ամենանորաձև վայրերից մեկը՝ արագորեն հայտնվող երկնաքերերի և փողոցներում լավ փաստաթղթավորված «աղմուկի» շնորհիվ։
Նա այդ պաշտոնում մնաց մինչև հինգշաբթի օրվա քվեարկությունը, ինչը նրան դարձնում է այդ պաշտոնում ամենաերկար ծառայողը, և որտեղ նա խոստովանեց, որ «որոշակի տխրությամբ» իր ընտրությունը կավարտի իր «հրաշալի ինը տարիների» պաշտոնավարումը։
«Այս քաղաքային շրջանը ինձ շատ բան է տվել, և ինձ համար դժվար է թողնել այն աշխատանքը, որը ես սիրում եմ», – ասաց նա։
«Վեստմինստերի ներքին մարդ»
Բըրնհեմի որոշ քննադատներ պնդում են, որ նա «դասական Վեստմինստերի ներքին մարդ է, որը փորձում է ներկայանալ որպես օտար», և որ նա ունակ է փոխել իր կարծիքը՝ կախված նրանից, թե ինչն է իրեն հարմար, շատերը որպես օրինակ են բերում Brexit-ի վերաբերյալ նրա տատանվող մեկնաբանությունները։
Brexit-ի շուրջ բանավեճը վերսկսվել է վերջին ամիսներին, քանի որ Լեյբորիստական կուսակցության գործիչները պայքարում էին ղեկավարության ընտրության առջև դիրքերի համար, և Բըրնհեմի նախկին կոչը՝ Մեծ Բրիտանիային միանալու դաշինքին, ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել նրա միջանկյալ ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ։
Խնդրին անդրադառնալով՝ Բըրնհեմն ասաց, որ չնայած նա դեռևս կարծում է, որ Brexit-ը թանկ է նստել Մեծ Բրիտանիայի վրա, նա չի կարծում, որ հիմա ճիշտ ժամանակն է բանավեճը վերսկսելու համար։
«Իմ կարծիքով՝ Brexit-ը վնասակար է եղել», – ասաց Բըրնհեմը մայիսին։ «Բայց ես նաև կարծում եմ, որ վերջին բանը, որ մենք հիմա պետք է անենք, այդ փաստարկները վերստին ներկայացնելն է»։
Փոխարենը, Բըրնհեմը խոստացել է աջակցել բրիտանական բիզնեսին և արդյունաբերությանը և վերջ դնել տնտեսության հոսքին, ուրբաթ օրը իր կողմնակիցներին շեշտելով, որ ինքը կլինի «խորհրդարանի անդամ բոլորի համար, անկախ նրանից, թե ինչպես են նրանք քվեարկել»։
«Մենք հնարավորություն ունենք շրջելու իրավիճակը», – ասաց նա։ «Որպեսզի երկիրը կրկին զգա, որ այն աշխատում է։ Որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ քաղաքականությունը կարող է դրական տարբերություն ստեղծել։ Որպեսզի մարդիկ կրկին հույս զգան»։
«Վերականգնել Բրիտանիան» շարժման առաջնորդ Ռուպերտ Լոուն շնորհավորեց Բըրնհեմին հաղթանակի կապակցությամբ. «Էնդի Բըրնհեմը ջախջախիչ հաղթանակ տարավ», – նշեց նա։
«Արդարացի է դա ընդունել և շնորհավորել նրան ու նրա թիմին։ Տպավորիչ մրցաշրջան էր, մասնավորապես՝ երեկ Մեյքերֆիլդում նրանց ջանքերը, որոնք հսկայական էին։ Արդարացի է», – ավելացրեց Լոուն։
Բաց մի թողեք
«Մորթյա հրթիռ». Բելգիական հովվաշան վերելքը ոստիկանության և զինվորականների համար
Էնդի Բըրնհեմ. «Հյուսիսի արքան» դառնում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ
Թրամփը ՄԱԿ-ի «խոսքի ազատության» հռչակագիրն է առաջ մղում՝ քողարկված հարձակում գործելով ԵՄ տեխնոլոգիական կարգավորման վրա