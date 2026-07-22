22/07/2026

EU – Armenia

Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը

infomitk@gmail.com 22/07/2026

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը Իրանի հետ՝ չնայած այն բանին, որ ամերիկացիների շրջանում ավելանում է դժգոհությունը եւ դա կարող է լուրջ խնդիրներ ստեղծել Հանրապետական կուսակցության համար՝ առաջիկա նոյեմբերին կայանալիք Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում։ 

Հոդվածում ասվում է, որ թեեւ հունիսին նախագահ Թրամփը խոստովանել է, որ վստահ չէ, թե ամերիկացիներն աջակցում են իրեն Իրանի դեմ պատերազմի հարցում, սակայն նրա որոշ կողմնակիցներ նկատում են, որ Թեհրանը թերագնահատում է նախագահ Թրամփի՝ պատերազմը շարունակելու վճռականությունը՝ նույնիսկ քաղաքական ռիսկերի գնալով։ Ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան դիվանագետ Ջեյմս Ջեֆրին այն կարծիքին է, օրինակ, որ նախագահ Թրամփն այլ ելք չունի, քան շարունակելու հակամարտությունը Իրանի հետ։

Հոդվածում ասվում է, որ ամերիկացի մի քանի զինվորականների՝ անցյալ շաբաթ զոհվելու հանգամանքը անխոս կավելացնի նախագահ Թրամփի վրա ճնշումը՝ կոշտ պատասխան տալու առումով։ Սակայն Թրամփի կուսակիցները ունեն մտավախություն, որ եթե մինչեւ Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններ Սպիտակ տունը չկարողանա կարգավորել հակամարտությունը Իրանի հետ, ապա հնարավոր է քաղաքական լուրջ կորուստներ լինեն ընտրություններում՝ Հանրապետական կուսակցության համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

10 հազար դիվանագետի անձնական տվյալներ են գողացել

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասկը խոստացել է ԱԲ-ով «Ոդիսականի» իր սեփական տարբերակը ստեղծել. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանն Ադրբեջանից 78 տոննա սառեցված ձուկ ու ձկնամթերք է ներկրել

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես է երեկ զինվորը կյանքից զրկվել․ նոր մանրամասներ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գազը թանկացել է՝ հասնելով քառամսյա առավելագույն ցուցանիշին

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը

22/07/2026 infomitk@gmail.com