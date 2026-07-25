25/07/2026

EU – Armenia

Երկրպագուները պահանջում են անցկացնել Իսպանիա – Արգենտինա նոր խաղ

infomitk@gmail.com 25/07/2026

Արգենտինայի ֆուտբոլի հավաքականի տասնյակ հազարավոր երկրպագուներ պահանջում են անցկացնել Աշխարհի առաջնության եզրափակչի նոր հանդիպում Իսպանիայի հավաքականի հետ։

Նրանք նույնիսկ ստեղծել են ստորագրահավաքի էջ կայքերից մեկում, որում նաեւ դժգոհություն են հայտնել խաղի մրցավարների հանդեպ։ Ստորագրահավաքին արդեն միացել է ավելի քան 60 հազար մարդ։

Իսպանիայից էլ հեգնանքով արձագանքել են, թե արգենտինացիները եւս 120 րոպե են խնդրում, որպեսզի գոնեն կարողանան մի հարված կատարել դարպասին։

Երկրպագուները պահանջում են անցկացնել Իսպանիա-Արգենտինա նոր խաղ

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարսնաքույրը հարսանիքի ընթացքում հաշմանդամ է դարձել. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանաչ ծառերի սպանդի համար ո՞վ է պատասխան տալու

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

10 քաղաքացի «սուր աղիքային վարակ»-ով դիմել է ԲԿ-ներ. ՍԱՏՄ-ն «Արմենիա Մարիոթ»-ում վերահսկողություն կիրականացնի

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Լքված շենքերի» ճակատագիրը կհստակեցվի․ ինչպես է հաստատվելու շինության՝ շահագործման համար ոչ պիտանի լինելը. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորից ավելի է հետաքրքրված միջուկային զենքով

25/07/2026 infomitk@gmail.com