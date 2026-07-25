Երկրպագուները պահանջում են անցկացնել Իսպանիա – Արգենտինա նոր խաղ

Արգենտինայի ֆուտբոլի հավաքականի տասնյակ հազարավոր երկրպագուներ պահանջում են անցկացնել Աշխարհի առաջնության եզրափակչի նոր հանդիպում Իսպանիայի հավաքականի հետ։
Նրանք նույնիսկ ստեղծել են ստորագրահավաքի էջ կայքերից մեկում, որում նաեւ դժգոհություն են հայտնել խաղի մրցավարների հանդեպ։ Ստորագրահավաքին արդեն միացել է ավելի քան 60 հազար մարդ։
Իսպանիայից էլ հեգնանքով արձագանքել են, թե արգենտինացիները եւս 120 րոպե են խնդրում, որպեսզի գոնեն կարողանան մի հարված կատարել դարպասին։
Բաց մի թողեք
Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար
Հարսնաքույրը հարսանիքի ընթացքում հաշմանդամ է դարձել. Լուսանկար
Կանաչ ծառերի սպանդի համար ո՞վ է պատասխան տալու