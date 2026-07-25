25/07/2026

EU – Armenia

Հանձնել են հեռախոսները՝ ինֆորմացիայի արտահոսքի բացահայտման համար

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի աշխատակիցները ստիպված են եղել հանձնել իրենց հեռախոսները՝ պարզելու համար, թե նախագահ Թրամփի օդանավի հետ կապված տեղեկատվության արտահոսքն ինչպես է իրականացվել։ Այս առնչությամբ սկսվել է հետաքննություն։

Այս մասին հայտնում է The Wall Street Journal պարբերականը։

Համաձայն հաղորդման, նախագահ Թրամփը դժգոհ է եղել, որ տեղեկատվության արտահոսք է տեղի ունեցել այն բանի հետ կապված, որ հուլիսի ութին ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Անկարա մեկնելու ժամանակ ինքը փոխել է օդանավը։

Նման տեղեկատվության արտահոսքը, ըստ Թրամփի, լուրջ անվտանգային սպառնալիք է պարունակում։ Դրա համար էլ, նա հանձնարարել է հետաքննություն սկսել ու իրեն պարբերաբար տեղեկացնել, թե ինչպես է ընթանում այն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հորից ավելի է հետաքրքրված միջուկային զենքով

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի պաշտպանության բանակը պատրաստվում է լայնածավալ գործողության

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առաջիկա ընտրությունների պատճառով Իրանի հետ «քաղաքական առեւտուր» չի անի

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՊԵԿ–ը հրապարակել է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը. առաջին տեղում ԶՊՄԿ–ն է

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

10 քաղաքացի «սուր աղիքային վարակ»-ով դիմել է ԲԿ-ներ. ՍԱՏՄ-ն «Արմենիա Մարիոթ»-ում վերահսկողություն կիրականացնի

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Լքված շենքերի» ճակատագիրը կհստակեցվի․ ինչպես է հաստատվելու շինության՝ շահագործման համար ոչ պիտանի լինելը. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com