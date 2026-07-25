Հանձնել են հեռախոսները՝ ինֆորմացիայի արտահոսքի բացահայտման համար

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի աշխատակիցները ստիպված են եղել հանձնել իրենց հեռախոսները՝ պարզելու համար, թե նախագահ Թրամփի օդանավի հետ կապված տեղեկատվության արտահոսքն ինչպես է իրականացվել։ Այս առնչությամբ սկսվել է հետաքննություն։
Այս մասին հայտնում է The Wall Street Journal պարբերականը։
Համաձայն հաղորդման, նախագահ Թրամփը դժգոհ է եղել, որ տեղեկատվության արտահոսք է տեղի ունեցել այն բանի հետ կապված, որ հուլիսի ութին ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Անկարա մեկնելու ժամանակ ինքը փոխել է օդանավը։
Նման տեղեկատվության արտահոսքը, ըստ Թրամփի, լուրջ անվտանգային սպառնալիք է պարունակում։ Դրա համար էլ, նա հանձնարարել է հետաքննություն սկսել ու իրեն պարբերաբար տեղեկացնել, թե ինչպես է ընթանում այն։
Բաց մի թողեք
Հորից ավելի է հետաքրքրված միջուկային զենքով
Իսրայելի պաշտպանության բանակը պատրաստվում է լայնածավալ գործողության
Առաջիկա ընտրությունների պատճառով Իրանի հետ «քաղաքական առեւտուր» չի անի