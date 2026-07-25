Եվրոպան բարձր գին կվճարի իր արարքների համար․ Դոնալդ Թրամփ

Միացյալ Նահանգները զգալի մաքսատուրքեր է սահմանում ԵՄ-ից ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ։
Միաժամանակ՝ Վաշինգտոնը հասնելու է նրան, որ ԵՄ կողմից ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկա ընկերությունների նկատմամբ կիրառված տուգանքները չեղարկվեն։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
«Եվրամիությունը շատ բարձր գին կվճարի այդ անօրինական եւ ոչ էթիկական արարքի համար, ինչի մասին ես նրանց հետեւողականորեն նախազգուշացրել եմ»,- սոցկայքի իր էջում գրել է Թրամփը՝ մեկնաբանելով Apple.-ի տուգանումը ԵՄ կողմից։
Նա նաեւ հավաստիացրել է, որ հասնելու է նրան, որ տուգանքները ամբողջ ծավալով չեղարկվեն։ Որ հակազդում էլ՝ հայտարարել է ԵՄ-ից ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ զգալի մաքատուրքեր սահմանելու մասին։
Բաց մի թողեք
Իրանը մեղադրել է ԵՄ-ին՝ ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին աջակցելու համար
Փաշինյանի դեմ բողոքը նույնիսկ վարույթ չընդունեցին
Դա կապված է Վաշինգտոնի «անկարողությա՞ն», թե «չկամեցողության» հետ