25/07/2026

EU – Armenia

Եվրոպան բարձր գին կվճարի իր արարքների համար․ Դոնալդ Թրամփ

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

Միացյալ Նահանգները զգալի մաքսատուրքեր է սահմանում ԵՄ-ից ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ։

Միաժամանակ՝ Վաշինգտոնը հասնելու է նրան, որ ԵՄ կողմից ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկա ընկերությունների նկատմամբ կիրառված տուգանքները չեղարկվեն։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

«Եվրամիությունը շատ բարձր գին կվճարի այդ անօրինական եւ ոչ էթիկական արարքի համար, ինչի մասին ես նրանց հետեւողականորեն նախազգուշացրել եմ»,- սոցկայքի իր էջում գրել է Թրամփը՝ մեկնաբանելով Apple.-ի տուգանումը ԵՄ կողմից։

Նա նաեւ հավաստիացրել է, որ հասնելու է նրան, որ տուգանքները ամբողջ ծավալով չեղարկվեն։ Որ հակազդում էլ՝ հայտարարել է ԵՄ-ից ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ զգալի մաքատուրքեր սահմանելու մասին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը մեղադրել է ԵՄ-ին՝ ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին աջակցելու համար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի դեմ բողոքը նույնիսկ վարույթ չընդունեցին

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դա կապված է Վաշինգտոնի «անկարողությա՞ն», թե «չկամեցողության» հետ

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը մեղադրել է ԵՄ-ին՝ ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին աջակցելու համար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա հրաշալի տարիք է. Լուսինե Թովմասյան. Լուսանկարներ

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեւանի սկանդալային սպանության գործով Նորատուսցի Արայի որդին արդարացվեց ամենածանր հոդվածներով

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն առաջարկել է ավելացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները

25/07/2026 infomitk@gmail.com