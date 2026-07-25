Իսրայելի պաշտպանության բանակը պատրաստվում է լայնածավալ գործողության

Իսրայելի պաշտպանության ուժերը (IDF) հայտարարել են, որ պատրաստվում են լայնածավալ հակաահաբեկչական գործողություն անցկացնել Արևմտյան ափին՝ տարածքում քաղաքացիական անձանց վրա հարձակումների աճի պատճառով։
«Այսօր (ուրբաթ) Թել շրջանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից հետո IDF զինվորները պատրաստվում են լայնածավալ հակաահաբեկչական գործողությունների տարածքում», – ասվում է IDF մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։
Նշվում է, որ անցած շաբաթվա ընթացքում իսրայելական ուժերը ձերբակալել են ավելի քան 80 հետախուզվող անձանց, որոնք կասկածվում են Արևմտյան ափին ահաբեկչություն հրահրելու մեջ։
Ուրբաթ օրը Արևմտյան ափին տեղի է ունեցել հրաձգություն, որի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, իսկ երկուսը՝ ծանր վիրավորվել, որոնք տեղափոխվել են հիվանդանոց: Հինգշաբթի օրը Արևմտյան ափում տեղի է ունեցել ևս երկու հարձակում:
Բաց մի թողեք
Հորից ավելի է հետաքրքրված միջուկային զենքով
Հանձնել են հեռախոսները՝ ինֆորմացիայի արտահոսքի բացահայտման համար
Առաջիկա ընտրությունների պատճառով Իրանի հետ «քաղաքական առեւտուր» չի անի