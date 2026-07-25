25/07/2026

EU – Armenia

Իսրայելի պաշտպանության բանակը պատրաստվում է լայնածավալ գործողության

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

Իսրայելի պաշտպանության ուժերը (IDF) հայտարարել են, որ պատրաստվում են լայնածավալ հակաահաբեկչական գործողություն անցկացնել Արևմտյան ափին՝ տարածքում քաղաքացիական անձանց վրա հարձակումների աճի պատճառով։

«Այսօր (ուրբաթ) Թել շրջանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից հետո IDF զինվորները պատրաստվում են լայնածավալ հակաահաբեկչական գործողությունների տարածքում», – ասվում է IDF մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։

Նշվում է, որ անցած շաբաթվա ընթացքում իսրայելական ուժերը ձերբակալել են ավելի քան 80 հետախուզվող անձանց, որոնք կասկածվում են Արևմտյան ափին ահաբեկչություն հրահրելու մեջ։

Ուրբաթ օրը Արևմտյան ափին տեղի է ունեցել հրաձգություն, որի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, իսկ երկուսը՝ ծանր վիրավորվել, որոնք տեղափոխվել են հիվանդանոց: Հինգշաբթի օրը Արևմտյան ափում տեղի է ունեցել ևս երկու հարձակում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հորից ավելի է հետաքրքրված միջուկային զենքով

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանձնել են հեռախոսները՝ ինֆորմացիայի արտահոսքի բացահայտման համար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առաջիկա ընտրությունների պատճառով Իրանի հետ «քաղաքական առեւտուր» չի անի

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

10 քաղաքացի «սուր աղիքային վարակ»-ով դիմել է ԲԿ-ներ. ՍԱՏՄ-ն «Արմենիա Մարիոթ»-ում վերահսկողություն կիրականացնի

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Լքված շենքերի» ճակատագիրը կհստակեցվի․ ինչպես է հաստատվելու շինության՝ շահագործման համար ոչ պիտանի լինելը. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորից ավելի է հետաքրքրված միջուկային զենքով

25/07/2026 infomitk@gmail.com