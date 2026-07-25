25/07/2026

EU – Armenia

Իրանը մեղադրել է ԵՄ-ին՝ ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին աջակցելու համար

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

Իրանի ԱԳՆ ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային հայտարարել է, որ Եվրոմիությունն ուղիղ աջակցություն է ցուցաբերել Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին, որոնց հարվածների թիրախում Իրանի խաղաղ բնակիչներն էին։

«Ինչպե՞ս կարող է մարդու իրավունքների նկատմամբ այդքան ուժեղ նվիրվածությունը այդքան հեշտությամբ համատեղվել Իրանի ժողովրդի դեմ մահացու հարձակումների համար լոգիստիկ և տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու հետ»,- ասել է նա։ Բաղային ընդգծել է, որ ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Կալասը երբեք ափսոսանք չի հայտնել իրանցի երեխաների մահվան համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դա կապված է Վաշինգտոնի «անկարողությա՞ն», թե «չկամեցողության» հետ

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուիթկոֆը չլուսաբանվող այց կկատարի Մոսկվա և կներկայացնի ուկրաինական կարգավորման հինգ սկզբունքներ

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԻՀՊԿ-ն օգտագործում է անօրինական միգրացիոն ուղիներ՝ գործակալներին Լոնդոն տեղափոխելու համար․ «The Telegraph»

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը մեղադրել է ԵՄ-ին՝ ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին աջակցելու համար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա հրաշալի տարիք է. Լուսինե Թովմասյան. Լուսանկարներ

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեւանի սկանդալային սպանության գործով Նորատուսցի Արայի որդին արդարացվեց ամենածանր հոդվածներով

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն առաջարկել է ավելացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները

25/07/2026 infomitk@gmail.com