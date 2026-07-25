Իրանի ԱԳՆ ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային հայտարարել է, որ Եվրոմիությունն ուղիղ աջակցություն է ցուցաբերել Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին, որոնց հարվածների թիրախում Իրանի խաղաղ բնակիչներն էին։
«Ինչպե՞ս կարող է մարդու իրավունքների նկատմամբ այդքան ուժեղ նվիրվածությունը այդքան հեշտությամբ համատեղվել Իրանի ժողովրդի դեմ մահացու հարձակումների համար լոգիստիկ և տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու հետ»,- ասել է նա։ Բաղային ընդգծել է, որ ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Կալասը երբեք ափսոսանք չի հայտնել իրանցի երեխաների մահվան համար։
Բաց մի թողեք
Դա կապված է Վաշինգտոնի «անկարողությա՞ն», թե «չկամեցողության» հետ
Ուիթկոֆը չլուսաբանվող այց կկատարի Մոսկվա և կներկայացնի ուկրաինական կարգավորման հինգ սկզբունքներ
ԻՀՊԿ-ն օգտագործում է անօրինական միգրացիոն ուղիներ՝ գործակալներին Լոնդոն տեղափոխելու համար․ «The Telegraph»