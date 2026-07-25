Հորից ավելի է հետաքրքրված միջուկային զենքով

Ամերիկյան հատուկ ծառայությունները կարծում են, որ Իրանի նոր Գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամանեին ավելի շատ է հետաքրքրված միջուկային զենքով, քան նրա հայրը՝ հանգուցյալ «Ռահբար» Ալի Խամենեին։
Ինչպես գրում է The New York Times-ը, վկայակոչելով հատուկ ծառայությունների տրամադրված տվյալների հետ ծանոթ պաշտոնյաների փոխանցած տեղեկություններին, ի տարբերություն Ալի Խամենեիի, Մոջթաբա Խամենեին ավելի հավակնոտ է։ Նրա կառավարությունն էլ ավելի պահպանողական է։
Հոդվածում ասվում է, որ ամերիկյան հետախուզության տվյալներով՝ Իրանը ուրանի հարստացման իր ցենտրիֆուգների մի մասը տեղափոխել է «Փիքեքս-Մաունթինի» օբյեկտ, որը լավ ամրացված ստորգետնյա համալիր է եւ գտնվում է Իրանի կենտրոնում։ Այն պաշտպանվում է նաեւ ցամաքային զորքերի կողմից՝ դիմագրավելու համար հնարավոր ցամաքային գործողությունները։ Դա, ըստ ամերիկյան կողմի, վկայում է այն մասին, որ Թեհրանը ցանկանում է պահպանել ուրան հարստացնելու իր հնարավորությունները։ Բացի այդ, միջուկային ծրագրի մյուս բաղադրիչները, ներառյալ նաեւ՝ բարձր հարստացվածության մակարդակի ուրանը, մնում է անձեռնմխելի։
Բաց մի թողեք
Իսրայելի պաշտպանության բանակը պատրաստվում է լայնածավալ գործողության
Հանձնել են հեռախոսները՝ ինֆորմացիայի արտահոսքի բացահայտման համար
Առաջիկա ընտրությունների պատճառով Իրանի հետ «քաղաքական առեւտուր» չի անի