25/07/2026

EU – Armenia

Հորից ավելի է հետաքրքրված միջուկային զենքով

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

Ամերիկյան հատուկ ծառայությունները կարծում են, որ Իրանի նոր Գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամանեին ավելի շատ է հետաքրքրված միջուկային զենքով, քան նրա հայրը՝ հանգուցյալ «Ռահբար» Ալի Խամենեին։

Ինչպես գրում է The New York Times-ը, վկայակոչելով հատուկ ծառայությունների տրամադրված տվյալների հետ ծանոթ պաշտոնյաների փոխանցած տեղեկություններին, ի տարբերություն Ալի Խամենեիի, Մոջթաբա Խամենեին ավելի հավակնոտ է։ Նրա կառավարությունն էլ ավելի պահպանողական է։

Հոդվածում ասվում է, որ ամերիկյան հետախուզության տվյալներով՝ Իրանը ուրանի հարստացման իր ցենտրիֆուգների մի մասը տեղափոխել է «Փիքեքս-Մաունթինի» օբյեկտ, որը լավ ամրացված ստորգետնյա համալիր է եւ գտնվում է Իրանի կենտրոնում։ Այն պաշտպանվում է նաեւ ցամաքային զորքերի կողմից՝ դիմագրավելու համար հնարավոր ցամաքային գործողությունները։ Դա, ըստ ամերիկյան կողմի, վկայում է այն մասին, որ Թեհրանը ցանկանում է պահպանել ուրան հարստացնելու իր հնարավորությունները։ Բացի այդ, միջուկային ծրագրի մյուս բաղադրիչները, ներառյալ նաեւ՝ բարձր հարստացվածության մակարդակի ուրանը, մնում է անձեռնմխելի։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսրայելի պաշտպանության բանակը պատրաստվում է լայնածավալ գործողության

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանձնել են հեռախոսները՝ ինֆորմացիայի արտահոսքի բացահայտման համար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առաջիկա ընտրությունների պատճառով Իրանի հետ «քաղաքական առեւտուր» չի անի

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՊԵԿ–ը հրապարակել է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը. առաջին տեղում ԶՊՄԿ–ն է

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

10 քաղաքացի «սուր աղիքային վարակ»-ով դիմել է ԲԿ-ներ. ՍԱՏՄ-ն «Արմենիա Մարիոթ»-ում վերահսկողություն կիրականացնի

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Լքված շենքերի» ճակատագիրը կհստակեցվի․ ինչպես է հաստատվելու շինության՝ շահագործման համար ոչ պիտանի լինելը. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com