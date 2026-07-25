25/07/2026

EU – Armenia

Նախկին ամուսինը սուրճի պատրաստման ավտոմատ սարքի մեջ գաղտնալսող սարք է դրել

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում 43-ամյա կինը անակնկալ նվեր է ստացել նախկին ամուսնուց՝ սուրճի ավտոմատ պատրաստման սարք։

Ինչպես հայտնում է SHOT տելեգրամյան ալիքը, կինը կասկածել է նախկին ամուսնու առատաձեռնությանը եւ որոշել ստուգել նվերը։ Արդյունքում՝ սարքի մեջ հայտնաբերվել է գաղտնալսող սարք։ Արդյոք կինն իրեն անօրինական կերպով գաղտնալսելու փորձի համար դիմել է ոստիկանություն՝ հայտնի չէ։

Սոցկայքերում օգտատերերը աջակցել են կնոջը, իսկ շատերն էլ հայտնել, որ իրենք էլ նմանատիպ «անակնկալներ» գտել են իրենց «նախկիններից»՝ օդորակիչների, ավտոմեքենաների եւ այլ իրերի մեջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարսնաքույրը հարսանիքի ընթացքում հաշմանդամ է դարձել. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանաչ ծառերի սպանդի համար ո՞վ է պատասխան տալու

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՊԵԿ–ը հրապարակել է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը. առաջին տեղում ԶՊՄԿ–ն է

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

10 քաղաքացի «սուր աղիքային վարակ»-ով դիմել է ԲԿ-ներ. ՍԱՏՄ-ն «Արմենիա Մարիոթ»-ում վերահսկողություն կիրականացնի

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Լքված շենքերի» ճակատագիրը կհստակեցվի․ ինչպես է հաստատվելու շինության՝ շահագործման համար ոչ պիտանի լինելը. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com