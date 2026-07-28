28/07/2026

EU – Armenia

Դաժան ծեծի է ենթարկվել 19 ամյա ժամկետային զինծառայող

infomitk@gmail.com 28/07/2026 1 min read

Դաժան ծեծի է ենթարկվել 19 ամյա ժամկետային զինծառայող Ա․Հ-ն ,-գրում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը՝ շարունակելով.

«Նրա վիճակն այնքան ծանր է եղել, որ ստիպված են եղել տեղափոխել Կանազի հոսպիտալ։ Մայրը որդուն տեսել է անճանաչելի վիճակում, դեմքը դեֆորմացված, հալուցինացիաների մեջ։ Զինվորը բանակ էր զորակոչվել 6 ամիս առաջ, հոգեկան առողջական խնդիրներով։ Դեպքը տեղի է ունեցել Ջերմուկի զորամասում, հուլիսի 22-ին, մոտ մեկ շաբաթ առաջ, սակայն քրեական գործ չկա հարուցված և կարծես չեն էլ պատրաստվում հարուցել։

Մոր տեղեկություններով ծեծի հեղինակը սպայական կազմից է։ Խնդրում եմ ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանին արձագանքել այս արտառոց դեպքին։ Առայժմ այսքանը, առանց շատ մանրամասների։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կյանքիս ուղղված սպառնալիքներ եմ զգում. Աննա Հակոբյան

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկ Կոնջորյանի եղբորը ծեծի ենթարկելու դեպքի շրջանակում 5 անձի նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դանակով հարձակում Փարիզում․ վիրավորներ կան

28/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Տիգրան Արզաքանցյանը տուգանվել է

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դաժան ծեծի է ենթարկվել 19 ամյա ժամկետային զինծառայող

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիա-Հունաստան երթևեկությունը դադարեցվել է․ լարված վիճակ է

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com