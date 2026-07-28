28/07/2026

EU – Armenia

Սենսացիոն ու տարօրինակ դեպք Իտալիայում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 28/07/2026 1 min read

Իտալիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական տնօրեն Պաոլո Մալդինին և նրա խորհրդական Լեոնարդոն որոշել են հեռանալ ազգային հավաքականից՝ պաշտոնները ստանձնելուց ընդամենը տասը օր անց։

Նրանց հրաժարականի պատճառը դարձել է ֆեդերացիայի ղեկավարության հետ առաջացած տարաձայնությունը՝ կապված գլխավոր մարզչի նշանակման հարցի հետ։ Ֆեդերացիայի նախագահ Ջովանի Մալագոն դեմ է արտահայտվել Անդրեա Պիռլոյի թեկնածությանը՝ պատճառաբանելով դա ռուսական FONBET բուքմեյքերական ընկերության հետ նրա համագործակցությամբ։

Մինչդեռ Մալդինին և Լեոնարդոն համոզված էին, որ ազգային հավաքականը պետք է գլխավորի հենց Պիռլոն և պաշտպանել են միայն նրա թեկնածությունը։

Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Պիռլոն համարվում էր հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնի հիմնական հավակնորդը, սակայն ղեկավարության մերժումից հետո իտալացի մասնագետը հայտարարել է, որ այլևս չի դիտարկում ազգային թիմը գլխավորելու տարբերակը։

Սենսացիոն ու տարօրինակ դեպք Իտալիայում

Բաց մի թողեք

1 min read

Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր չեն մտնում պլանների մեջ Մադրիդի «Ռեալ»-ում

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դրամա՝ հումորային դրվագներով․ Ռոնալդուն պատրաստվում է նոր փորձության

28/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիա-Հունաստան երթևեկությունը դադարեցվել է․ լարված վիճակ է

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր չեն մտնում պլանների մեջ Մադրիդի «Ռեալ»-ում

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սենսացիոն ու տարօրինակ դեպք Իտալիայում. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com