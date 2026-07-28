Սենսացիոն ու տարօրինակ դեպք Իտալիայում. Լուսանկար

Իտալիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական տնօրեն Պաոլո Մալդինին և նրա խորհրդական Լեոնարդոն որոշել են հեռանալ ազգային հավաքականից՝ պաշտոնները ստանձնելուց ընդամենը տասը օր անց։
Նրանց հրաժարականի պատճառը դարձել է ֆեդերացիայի ղեկավարության հետ առաջացած տարաձայնությունը՝ կապված գլխավոր մարզչի նշանակման հարցի հետ։ Ֆեդերացիայի նախագահ Ջովանի Մալագոն դեմ է արտահայտվել Անդրեա Պիռլոյի թեկնածությանը՝ պատճառաբանելով դա ռուսական FONBET բուքմեյքերական ընկերության հետ նրա համագործակցությամբ։
Մինչդեռ Մալդինին և Լեոնարդոն համոզված էին, որ ազգային հավաքականը պետք է գլխավորի հենց Պիռլոն և պաշտպանել են միայն նրա թեկնածությունը։
Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Պիռլոն համարվում էր հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնի հիմնական հավակնորդը, սակայն ղեկավարության մերժումից հետո իտալացի մասնագետը հայտարարել է, որ այլևս չի դիտարկում ազգային թիմը գլխավորելու տարբերակը։
Բաց մի թողեք
Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին. Լուսանկար
Ովքեր չեն մտնում պլանների մեջ Մադրիդի «Ռեալ»-ում
Դրամա՝ հումորային դրվագներով․ Ռոնալդուն պատրաստվում է նոր փորձության