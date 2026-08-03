03/08/2026

EU – Armenia

Ռուբեն Ռուբինյանը նոր մամուլի պատասխանատու կունենա. նա ՔՊ երիտասարդ կառույցից է. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի միակ թեկնածու Ռուբեն Ռուբինյանն արդեն սկսել է ձևավորել իր ապագա աշխատակազմը։

«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ Ռուբինյանի լրատվական և հանրային կապերի գծով պատասխանատու է նշանակվելու «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության երիտասարդական կառույցի անդամ Էլինա Իշխանյանը։

Մեր տեղեկություններով՝ Իշխանյանը երկար ժամանակ ակտիվ ներգրավված է եղել ՔՊ-ի գործունեության մեջ, մասնակցել է կուսակցության նախընտրական քարոզարշավներին և համարվել է երիտասարդ ակտիվիստներից մեկը։ Նա նախկինում աշխատել է նաև ՔՊ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի օգնական։

Ըստ «Ժողովուրդ» օրաթերթի աղբյուրների՝ Ռուբինյանի թիմում հենց Էլինա Իշխանյանին է վստահվելու Ազգային ժողովի նախագահի տեղեկատվական քաղաքականության համակարգումը, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքը և հանրային հաղորդակցության կազմակերպումը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Բա էդ ձեթոտ պեռաշկու յուղը չէ՞ր հոսում, որ մատներդ էլ հետն էիր ուտում․․․

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպիսի՞ անուն կարելի է դնել տվյալ դեպքում

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրաժարականից հետո գրեթե գոռում էր՝ անհապա՛ղ վարչապետ նշանակեք

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանության առաջարկը նոր խորհրդարանին հետևյալն է` մոռանանք անցյալը

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com