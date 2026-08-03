Ռուբեն Ռուբինյանը նոր մամուլի պատասխանատու կունենա. նա ՔՊ երիտասարդ կառույցից է. Լուսանկար

Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի միակ թեկնածու Ռուբեն Ռուբինյանն արդեն սկսել է ձևավորել իր ապագա աշխատակազմը։
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ Ռուբինյանի լրատվական և հանրային կապերի գծով պատասխանատու է նշանակվելու «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության երիտասարդական կառույցի անդամ Էլինա Իշխանյանը։
Մեր տեղեկություններով՝ Իշխանյանը երկար ժամանակ ակտիվ ներգրավված է եղել ՔՊ-ի գործունեության մեջ, մասնակցել է կուսակցության նախընտրական քարոզարշավներին և համարվել է երիտասարդ ակտիվիստներից մեկը։ Նա նախկինում աշխատել է նաև ՔՊ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի օգնական։
Ըստ «Ժողովուրդ» օրաթերթի աղբյուրների՝ Ռուբինյանի թիմում հենց Էլինա Իշխանյանին է վստահվելու Ազգային ժողովի նախագահի տեղեկատվական քաղաքականության համակարգումը, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքը և հանրային հաղորդակցության կազմակերպումը։
Բաց մի թողեք
Բա էդ ձեթոտ պեռաշկու յուղը չէ՞ր հոսում, որ մատներդ էլ հետն էիր ուտում․․․
Ինչպիսի՞ անուն կարելի է դնել տվյալ դեպքում
Հրաժարականից հետո գրեթե գոռում էր՝ անհապա՛ղ վարչապետ նշանակեք