Սա իմ 20-րդ մրցաշրջանն է պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլում․ Մխիթարյան

«Ինտերի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը կիսվել է իր մտքերով առաջիկա մրցաշրջանի վերաբերյալ։
Հուլիսի սկզբին 37-ամյա ֆուտբոլիստը նոր պայմանագիր կնքեց «Ներաձուրիի» հետ, որը նախատեսված է մինչև 2027 թվականի ամառը։
«Սա իմ 20-րդ մրցաշրջանն է պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլում, և ես, իհարկե, շատ ուրախ եմ։ Սա ցույց է տալիս, որ ես ամեն ինչ ճիշտ եմ արել իմ կարիերայի ընթացքում։ Ահա թե ինչու եմ կարողացել այդքան տարիներ անցկացնել ֆուտբոլում. դա կարևոր է ինձ համար», — ասել է Մխիթարյանը InterTV-ին տված հարցազրույցում։
Անցյալ մրցաշրջանում հայ կիսապաշտպանը «Ինտերի» հետ նվաճեց Իտալիայի առաջնության չեմպիոնի տիտղոսը և Իտալիայի գավաթը։
Բաց մի թողեք
5 «սուպերսնունդ»՝ արյան բարձր ճնշումը իջեցնելու համար
Տարվա հարսանիքը․ հայտնի են Ռոնալդուի և Ջորջինայի պսակադրության օրն ու մանրամասները. Լուսանկար
Նասիմ Թալեբը մերժել է դասախոսության հրավերը, քանի դեռ Ռուբեն Վարդանյանը գերեվարված է Ադրբեջանում