03/08/2026

EU – Armenia

Սա իմ 20-րդ մրցաշրջանն է պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլում․ Մխիթարյան

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

«Ինտերի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը կիսվել է իր մտքերով առաջիկա մրցաշրջանի վերաբերյալ։

Հուլիսի սկզբին 37-ամյա ֆուտբոլիստը նոր պայմանագիր կնքեց «Ներաձուրիի» հետ, որը նախատեսված է մինչև 2027 թվականի ամառը։

«Սա իմ 20-րդ մրցաշրջանն է պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլում, և ես, իհարկե, շատ ուրախ եմ։ Սա ցույց է տալիս, որ ես ամեն ինչ ճիշտ եմ արել իմ կարիերայի ընթացքում։ Ահա թե ինչու եմ կարողացել այդքան տարիներ անցկացնել ֆուտբոլում. դա կարևոր է ինձ համար», — ասել է Մխիթարյանը InterTV-ին տված հարցազրույցում։

Անցյալ մրցաշրջանում հայ կիսապաշտպանը «Ինտերի» հետ նվաճեց Իտալիայի առաջնության չեմպիոնի տիտղոսը և Իտալիայի գավաթը։

Բաց մի թողեք

1 min read

5 «սուպերսնունդ»՝ արյան բարձր ճնշումը իջեցնելու համար

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տարվա հարսանիքը․ հայտնի են Ռոնալդուի և Ջորջինայի պսակադրության օրն ու մանրամասները. Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նասիմ Թալեբը մերժել է դասախոսության հրավերը, քանի դեռ Ռուբեն Վարդանյանը գերեվարված է Ադրբեջանում

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանության առաջարկը նոր խորհրդարանին հետևյալն է` մոռանանք անցյալը

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com