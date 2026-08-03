Տարվա հարսանիքը․ հայտնի են Ռոնալդուի և Ջորջինայի պսակադրության օրն ու մանրամասները. Լուսանկար

Պորտուգալիայի ազգային հավաքականի և Սաուդյան Արաբիայի «Ալ-Նասրի» աստղային հարձակվող Կրիշտիանու Ռոնալդուն և նրա հարսնացուն՝ մոդել Ջորջինա Ռոդրիգեսը, վերջապես կօրինականացնեն իրենց հարաբերությունները։
Ինչպես հայտնում է բրիտանական հեղինակավոր Daily Mail պարբերականը, զույգի հարսանյաց շքեղ արարողությունը կկայանա արդեն առաջիկա հանգստյան օրերին՝ Ռոնալդուի հայրենի Մադեյրա կղզում։
Աղբյուրի փոխանցմամբ՝ պսակադրության պաշտոնական արարողությունը տեղի է ունենալու Ֆունշալ քաղաքի Մայր տաճարում, որից հետո նորապսակներն իրենց հյուրերի հետ կտեղափոխվեն հնգաստղանի հյուրանոց՝ տոնելու այս կարևոր իրադարձությունը։
Միջոցառման գաղտնիությունն ու հյուրերի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով հյուրանոցի ղեկավարությունն արդեն տեղեկացրել է մյուս հանգստացողներին, որ ուրբաթ և շաբաթ օրերին համալիրի երկու հարկերն ու մի քանի բարային գոտիներ ամբողջությամբ փակ են լինելու կողմնակի անձանց համար։
Հիշեցնենք, որ Ֆունշալը Կրիշտիանու Ռոնալդուի ծննդավայրն է, ինչն այս իրադարձությանն առանձնահատուկ, խորհրդանշական իմաստ է հաղորդում։
Ռոնալդուն և Ջորջինան հանդիպում են դեռևս 2016 թվականից և համատեղ երեխաներ են մեծացնում, սակայն պորտուգալացի ֆուտբոլիստը սիրելիին ամուսնության պաշտոնական առաջարկություն է արել միայն վերջերս՝ 2025 թվականին։ Ըստ ամենայնի, սպորտային աշխարհին սպասվում է տարվա ամենաքննարկվող ու տպավորիչ հարսանիքներից մեկը։
Բաց մի թողեք
5 «սուպերսնունդ»՝ արյան բարձր ճնշումը իջեցնելու համար
Սա իմ 20-րդ մրցաշրջանն է պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլում․ Մխիթարյան
Նասիմ Թալեբը մերժել է դասախոսության հրավերը, քանի դեռ Ռուբեն Վարդանյանը գերեվարված է Ադրբեջանում