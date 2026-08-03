03/08/2026

EU – Armenia

Տարվա հարսանիքը․ հայտնի են Ռոնալդուի և Ջորջինայի պսակադրության օրն ու մանրամասները. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

Պորտուգալիայի ազգային հավաքականի և Սաուդյան Արաբիայի «Ալ-Նասրի» աստղային հարձակվող Կրիշտիանու Ռոնալդուն և նրա հարսնացուն՝ մոդել Ջորջինա Ռոդրիգեսը, վերջապես կօրինականացնեն իրենց հարաբերությունները։

Ինչպես հայտնում է բրիտանական հեղինակավոր Daily Mail պարբերականը, զույգի հարսանյաց շքեղ արարողությունը կկայանա արդեն առաջիկա հանգստյան օրերին՝ Ռոնալդուի հայրենի Մադեյրա կղզում։

Աղբյուրի փոխանցմամբ՝ պսակադրության պաշտոնական արարողությունը տեղի է ունենալու Ֆունշալ քաղաքի Մայր տաճարում, որից հետո նորապսակներն իրենց հյուրերի հետ կտեղափոխվեն հնգաստղանի հյուրանոց՝ տոնելու այս կարևոր իրադարձությունը։

Միջոցառման գաղտնիությունն ու հյուրերի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով հյուրանոցի ղեկավարությունն արդեն տեղեկացրել է մյուս հանգստացողներին, որ ուրբաթ և շաբաթ օրերին համալիրի երկու հարկերն ու մի քանի բարային գոտիներ ամբողջությամբ փակ են լինելու կողմնակի անձանց համար։

Հիշեցնենք, որ Ֆունշալը Կրիշտիանու Ռոնալդուի ծննդավայրն է, ինչն այս իրադարձությանն առանձնահատուկ, խորհրդանշական իմաստ է հաղորդում։

Ռոնալդուն և Ջորջինան հանդիպում են դեռևս 2016 թվականից և համատեղ երեխաներ են մեծացնում, սակայն պորտուգալացի ֆուտբոլիստը սիրելիին ամուսնության պաշտոնական առաջարկություն է արել միայն վերջերս՝ 2025 թվականին։ Ըստ ամենայնի, սպորտային աշխարհին սպասվում է տարվա ամենաքննարկվող ու տպավորիչ հարսանիքներից մեկը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

5 «սուպերսնունդ»՝ արյան բարձր ճնշումը իջեցնելու համար

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա իմ 20-րդ մրցաշրջանն է պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլում․ Մխիթարյան

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նասիմ Թալեբը մերժել է դասախոսության հրավերը, քանի դեռ Ռուբեն Վարդանյանը գերեվարված է Ադրբեջանում

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանության առաջարկը նոր խորհրդարանին հետևյալն է` մոռանանք անցյալը

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com