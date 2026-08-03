Օկուպացված Արցախում ականի պայթյունի հետևանքով ադրբեջանցի է վիրավորվել

Օկուպացված Արցախում ականի պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է հումանիտար ականազերծման աշխատանքներին մասնակցող մասնավոր ընկերության ադրբեջանցի աշխատակից։
Այս մասին տեղեկանում ենք Ադրբեջանի Ականազերծման գործակալությունից։
Գործակալության տվյալներով՝ օգոստոսի 2-ին ծառայողական պարտականությունները կատարելիս 1985 թվականին ծնված Ահադ Ահադովը պայթել է հակահետևակային ականի վրա։
Միջադեպի հետևանքով նա ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։
Նրա վիճակը գնահատվում է բավարար։
Բաց մի թողեք
Եկեղեցին շարունակելու է աջակցել պետության զորացմանը․ Վեհափառը հանդիպել է ընդդիմադիր պատգամավորներին
Թունավորման դեպք. մկրտության արարողությունից հետո 14 մարդ է դիմել ԲԿ
Ընդդիմադիր խմբակցությունները գնալու են Մայր Աթոռ՝ ստանալու Վեհափառի օրհնությունը