03/08/2026

EU – Armenia

Օկուպացված Արցախում ականի պայթյունի հետևանքով ադրբեջանցի է վիրավորվել

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

Օկուպացված Արցախում ականի պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է հումանիտար ականազերծման աշխատանքներին մասնակցող մասնավոր ընկերության ադրբեջանցի աշխատակից։

Այս մասին տեղեկանում ենք Ադրբեջանի Ականազերծման գործակալությունից։

Գործակալության տվյալներով՝ օգոստոսի 2-ին ծառայողական պարտականությունները կատարելիս 1985 թվականին ծնված Ահադ Ահադովը պայթել է հակահետևակային ականի վրա։

Միջադեպի հետևանքով նա ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։

Նրա վիճակը գնահատվում է բավարար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եկեղեցին շարունակելու է աջակցել պետության զորացմանը․ Վեհափառը հանդիպել է ընդդիմադիր պատգամավորներին

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թունավորման դեպք. մկրտության արարողությունից հետո 14 մարդ է դիմել ԲԿ

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Ընդդիմադիր խմբակցությունները գնալու են Մայր Աթոռ՝ ստանալու Վեհափառի օրհնությունը

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանության առաջարկը նոր խորհրդարանին հետևյալն է` մոռանանք անցյալը

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com