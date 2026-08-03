5 «սուպերսնունդ»՝ արյան բարձր ճնշումը իջեցնելու համար

Ֆլավոնոլներ պարունակող սննդամթերքները լավագույններից են նորմալ արյան ճնշումը պահպանելու համար։
Բարձր արյան ճնշումը կարող է մահացու լինել. հիպերտոնիան կաթվածի և սրտի հիվանդությունների պատճառ է հանդիսանում։ Բարձր արյան ճնշումը կանխելու ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը աղի օգտագործումը նվազեցնելն է։ Սակայն բժիշկները խորհուրդ են տալիս որոշակի սննդամթերքներ ներառել սննդակարգում այս նպատակով, ինչպես հաղորդում է The Sun-ը։
Նրա հետ զրույցում սննդաբանները թվարկել են հինգ «սուպերսնունդ» բարձր արյան ճնշումը իջեցնելու համար։
Խնձոր։ Դրանք հարուստ են ֆլավանոլներ կոչվող հակաօքսիդանտներով, որոնք, ինչպես ապացուցվել է, օգտակար են սրտի առողջության համար։ Սննդաբան Դուեյն Մելլորը (Բիրմինգհեմի Ասթոնի համալսարան) նշել է, որ ֆլավանոլները խթանում են ազոտի օքսիդի արտադրությունը, որը օգնում է զարկերակներին թուլանալ և բարելավում է արյան անոթների էնդոթելային գործառույթը, այդպիսով նվազեցնելով սրտի հիվանդությունների ռիսկը։
«Օրական 100-150 գրամ խնձոր ուտելը, իդեալականում՝ կեղևով, հիանալի միջոց է սրտի համար առողջ ֆլավոնոիդների անհրաժեշտ դոզան ստանալու համար», – նշել է փորձագետը։
Հապալաս։ Հապալասի օգտագործումը նաև բարձրացնում է արյան մեջ ազոտի օքսիդի մակարդակը, որը նպաստում է զարկերակների ավելի լավ թուլացմանը և լայնացմանը՝ նվազեցնելով սրտի վրա ծանրաբեռնվածությունը։
Ընկույզ։ Դրանք վիտամինների, հանքանյութերի, հակաօքսիդանտների, օմեգա-3-ի և մոնոչհագեցած ճարպերի հիանալի աղբյուր են։ Այս սննդարար նյութերը, ըստ գիտական ուսումնասիրությունների, օգնում են իջեցնել արյան ճնշումը։
«Օրինակ, ընկույզը պարունակում է ալֆա-լինոլենաթթու և L-արգինին, որոնք, ինչպես ցույց է տրվել, դրականորեն են ազդում զարկերակների թուլացման և բացման վրա», – բացատրել է մեկ այլ մասնագետ՝ սննդաբան Կարա Լանդաուն։
Կանաչ թեյ։ Այս ըմպելիքը լի է արժեքավոր սննդարար նյութերով, այդ թվում՝ ֆլավանոլներով։
«Կանաչ թեյի օգտագործումը, ինչպես ցույց է տրվել, նպաստում է առողջ արյան ճնշմանը՝ դրա մեջ պարունակվող կատեխինների շնորհիվ։ Այս միացությունները խթանում են ազոտի օքսիդի արտադրությունը, որը կարող է լայնացնել զարկերակները և իջեցնել արյան ճնշումը», – սննդաբանների խոսքերն է մեջբերում The Sun-ը։
Ավոկադո։ Մեկ այլ «սուպերսնունդ»։ Ավոկադոն մոնոչհագեցած յուղերի հարուստ աղբյուր է, որոնք օգնում են իջեցնել արյան բարձր ճնշումը, ինչպես նաև պարունակում են վիտամին E, որն ունի արյան ճնշումը իջեցնող ազդեցություն թեթև հիպերտոնիայով մարդկանց մոտ։
Մասնագետները նշում են, որ չնայած այս սննդամթերքները կարող են շատ օգտակար լինել առողջության համար, դրանց առանձին օգտագործումը համապարփակ դեղամիջոց չէ: Բարձր արյան ճնշում ունեցող մարդիկ պետք է նաև խստորեն վերահսկեն աղի և ալկոհոլի օգտագործումը, թողնեն ծխելը և ձգտեն նիհարել:
Բաց մի թողեք
Տարվա հարսանիքը․ հայտնի են Ռոնալդուի և Ջորջինայի պսակադրության օրն ու մանրամասները. Լուսանկար
Սա իմ 20-րդ մրցաշրջանն է պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլում․ Մխիթարյան
Նասիմ Թալեբը մերժել է դասախոսության հրավերը, քանի դեռ Ռուբեն Վարդանյանը գերեվարված է Ադրբեջանում