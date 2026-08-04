04/08/2026

EU – Armenia

Ալլա Պուգաչովան կորցրել է «բարոնուհի ֆոն Օրբախ» ապրանքանիշը

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

Երգչուհի Ալլա Պուգաչովան կորցրել է «բարոնուհի ֆոն Օրբախ» ապրանքանիշի նկատմամբ իրավունքները, որը գրանցվել էր դեռ 1996 թվականին։

Այս մասին հայտնում է Mash տելեգրամյան ալիքը։ Գրանցման ժամկետը լրացել է նախօրեին՝ օգոստոսի երկուսին։ Ժամկետի երկարաձգման հայտարարություն չի տրվել։

Գործընթացը Պուգաչովայի վրա նստել է 22 հազար ռուսական ռուբլի։ «Բարոնուհի ֆոն Օրբախ» ապրանքանիշի ներքո Պուգաչովան կարող էր թողարկել պարֆյումերային արտադրանք, ալկոհոլային խմիչքներ եւ հագուստեղեն։

Նշենք, որ ի սկզբանե Պուգաչովան ցանկացել է ստանալ բարոնուհու ազնվականի տիտղոս՝ նախկին ամուսիններից մեկի՝ Միկոլաս Օրբակասի տոհմաբանության հիման վրա։ Օրբակասը հավաստիացրել էր, որ իր տոհմում եղել է լիտվացի բարոն ֆոն Օրբախ։ Սակայն ազգակցական կապը հաստատել հնարավոր չի եղել։ Արդյունքում՝ Պուգաչովան միայն կարողացել է այդ անունով ապրանքանիշ գրանցել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սլովենիայի նախագահը վթարի է ենթարկվել. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն ասել է՝ մենք կարող ենք Ուկրաինա մտնել ցանկացած պահի եւ ստանալ ինչ ուզենանք

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զոհեր և վիրավորներ կան․ նոր հարձակում Մոսկվայի ուղղությամբ

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կալանավորված անձը դատարանից դիմել է փախուստի

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ու ողբերգական վթար, Այգավանի կամրջի մոտ բախվել են «Nissan», «Kia»-ն և 2 «Opel». Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Որևիցե մեկը թող չկասկածի, որ մենք մեր վերջնական նպատակին հասնելու ենք․ «Ուժեղ Հայաստան». Տեսանյութ

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի ձերբակալությունը կարող է հանգեցնել պետության դեմ արբիտրաժային վարույթի

04/08/2026 infomitk@gmail.com