04/08/2026

EU – Armenia

Ահա սա է սրանց «Իրական Հայաստանը»․ հստակ ազդանշան է․ կրակեք, թալանեք, սպանեք …

infomitk@gmail.com 04/08/2026

«Երբ բանտերը լցված են քաղաքական բանտարկյալներով, իսկ իսկական հանցագործները ողողել են մեր քաղաքների և գյուղերի փողոցները, ապա երկիրը կայծակնային արագությամբ սահում է դեպի անօրինականության ու ամենաթողության անդունդը։

Սա մարտաֆիլմ չէ։ Սա կատակ կամ փրանք չէ։ Սա մեր առօրյան է, այն իրականությունը, որի մեջ մեզ հրեցին «օրենքի գերակայության» մասին բարձրագոչ ու կեղծ ճառերով։

Վստահ եմ, որ մեր երկիրը նորմալ կյանքի համար անպիտան տարածքի վերածելու այս հետևողական գործընթացը լիովին համապատասխանում է «Իրական Հայաստան» կոչվող օտարածին հայեցակարգին։

Իրադարձությունների նման զարգացումն ամբողջովին տրամաբանական է. եթե իշխանությունը բանդիտական մեթոդներով խլում է Գագիկ Ծառուկյանի գույքը և նրան պահում է բանտում՝ քաղաքական հայացքների համար, ապա դա հանցավոր աշխարհին հղված հստակ ազդանշան է․ կրակեք, թալանեք, սպանեք։

Ահա սա է սրանց «Իրական Հայաստանը»»։

Արման Աբովյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծառուկյանի ձերբակալությունը կարող է հանգեցնել պետության դեմ արբիտրաժային վարույթի

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պայքարը շարունակվում է, ոչ ոք դրանից հետ չի կանգնելու․ Գառնիկ Դանիելյան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հայփոստը շարունակում է աշխատել վնասով՝ սպասելով պետական ֆինանսավորման»․ Առաքելյան. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կալանավորված անձը դատարանից դիմել է փախուստի

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ու ողբերգական վթար, Այգավանի կամրջի մոտ բախվել են «Nissan», «Kia»-ն և 2 «Opel». Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Որևիցե մեկը թող չկասկածի, որ մենք մեր վերջնական նպատակին հասնելու ենք․ «Ուժեղ Հայաստան». Տեսանյութ

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի ձերբակալությունը կարող է հանգեցնել պետության դեմ արբիտրաժային վարույթի

04/08/2026 infomitk@gmail.com