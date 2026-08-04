Սլովենիայի նախագահը վթարի է ենթարկվել. Լուսանկար

Սլովենիայի նախագահ Նատաշա Պիրց-Մուսարը ավտովթարի է ենթարկվել՝ Խորվաթիայում արձակուրդն անցկացնելուց հետո՝ տունդարձի ճանապարհին։
Այս մասին հայտնում է Սլովենիայի նախագահի Մամուլի ծառայությունը։ Պիրց-Մուսարը թեթեւ վնասվածքներ է ստացել, հոսպիտալացվել է Իզոլա քաղաքի հիվանդանոցում։
Սակայն կարճ ժամանակ անց՝ դուրս է գրվել։ Հաղորդվում է, որ նախագահը տրանսպորտային միջոցով երթեւեկելիս՝ ամրագոտի կապած չի եղել։
Բաց մի թողեք
Ալլա Պուգաչովան կորցրել է «բարոնուհի ֆոն Օրբախ» ապրանքանիշը
Թրամփն ասել է՝ մենք կարող ենք Ուկրաինա մտնել ցանկացած պահի եւ ստանալ ինչ ուզենանք
Զոհեր և վիրավորներ կան․ նոր հարձակում Մոսկվայի ուղղությամբ