04/08/2026

EU – Armenia

Սլովենիայի նախագահը վթարի է ենթարկվել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

Սլովենիայի նախագահ Նատաշա Պիրց-Մուսարը ավտովթարի է ենթարկվել՝ Խորվաթիայում արձակուրդն անցկացնելուց հետո՝ տունդարձի ճանապարհին։

Այս մասին հայտնում է Սլովենիայի նախագահի Մամուլի ծառայությունը։ Պիրց-Մուսարը թեթեւ վնասվածքներ է ստացել, հոսպիտալացվել է Իզոլա քաղաքի հիվանդանոցում։

Սակայն կարճ ժամանակ անց՝ դուրս է գրվել։ Հաղորդվում է, որ նախագահը տրանսպորտային միջոցով երթեւեկելիս՝ ամրագոտի կապած չի եղել։

Նախագահը վթարի է ենթարկվել

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալլա Պուգաչովան կորցրել է «բարոնուհի ֆոն Օրբախ» ապրանքանիշը

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն ասել է՝ մենք կարող ենք Ուկրաինա մտնել ցանկացած պահի եւ ստանալ ինչ ուզենանք

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զոհեր և վիրավորներ կան․ նոր հարձակում Մոսկվայի ուղղությամբ

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մուլտի տրանպորտի» կողմից 1 մլրդ դրամ հարկ չվճարելու դեպքով նախաձեռնվել է վարույթ, շահառուն՝ կալանավորվել

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալանավորված անձը դատարանից դիմել է փախուստի

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ու ողբերգական վթար, Այգավանի կամրջի մոտ բախվել են «Nissan», «Kia»-ն և 2 «Opel». Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Որևիցե մեկը թող չկասկածի, որ մենք մեր վերջնական նպատակին հասնելու ենք․ «Ուժեղ Հայաստան». Տեսանյութ

04/08/2026 infomitk@gmail.com