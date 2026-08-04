Աշտարակում ծննդյան արարողությունը վերածվել է ծեծկռտուքի

Օգոստոսի 1-ին վիճաբանություն և դանակահարություն է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։
Ժամը 00։40-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Աշտարակի բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ Աշտարակ քաղաքի «Զինկոմիսարիատից» ներքև վիճաբանություն է տեղի ունենում։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, մեկնել է ոստիկանության Աշտարակի բաժնի օպերատիվ խումբը՝ ավագ համայնքային ոստիկանի գլխավորությամբ։
Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով՝ տեղում Արագածոտնի մարզի բնակիչ 44-ամյա Էդիկ Ս․-ն հայտնել է, որ նույն օրը՝ ժամը 00։00-ի սահմաններում, իր ընկերների հետ իր տանը նշելիս են եղել որդու ծննդյան արարողությունը, երբ իրենց տուն են ներխուժել Արագածոտնի մարզի բնակիչներ 48-ամյա Կարեն Խ․-ն և նրա որդիները՝ 19-ամյա Սարգիս Խ․-ն ու 19-ամյա Նարեկ Խ․-ն։
Ըստ տեղեկությունների՝ նրանք քաշքշել են ներկաներին, միմյանց հարվածներ են հասցրել, իսկ վիճաբանությանը միջամտել է Արագածոտնի մարզի բնակիչ 34-ամյա Հարություն Ա․-ն, որի ժամանակ Սարգիս Խ․-ն դանակով երեք անգամ հարվածել է Հարություն Ա․-ին՝ պատճառելով «Զույգ նստատեղի, ձախ ազդրի վերին երրորդի ծակած-կտրած վերքեր» վնասվածք։
Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով՝ արդեն ոստիկանության Աշտարակի բաժնում միմյանց են հանդիպել նշված վիճաբանության մասնակիցներ Կարեն Խ․-ն և Հարություն Ա․-ն, որի ժամանակ վերջինս մեկ անգամ հարվածել է Կարեն Խ․-ի գլխին՝ պատճառելով վնասվածք։
Դեպքի փաստով ոստիկանության Աշտարակի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քննչական վարչություն։
Բաց մի թողեք
«Առինջ մոլ» ընկերությունը 492 մլն դրամի հարկեր չի վճարել. նախկին տնօրենը կալանավորվել է
Ավարտվել է «Գող Բջե»-ին, «Տեցիկ»-ին ու «Գոջո»-ին առնչվող քրեական վարույթի նախաքննությունը. ինչ է պարզվել. Լուսանկար
«Մուլտի տրանպորտի» կողմից 1 մլրդ դրամ հարկ չվճարելու դեպքով նախաձեռնվել է վարույթ, շահառուն՝ կալանավորվել