04/08/2026

EU – Armenia

Աշտարակում ծննդյան արարողությունը վերածվել է ծեծկռտուքի

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

Օգոստոսի 1-ին վիճաբանություն և դանակահարություն է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Ժամը 00։40-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Աշտարակի բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ Աշտարակ քաղաքի «Զինկոմիսարիատից» ներքև վիճաբանություն է տեղի ունենում։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, մեկնել է ոստիկանության Աշտարակի բաժնի օպերատիվ խումբը՝ ավագ համայնքային ոստիկանի գլխավորությամբ։

Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով՝ տեղում Արագածոտնի մարզի բնակիչ 44-ամյա Էդիկ Ս․-ն հայտնել է, որ նույն օրը՝ ժամը 00։00-ի սահմաններում, իր ընկերների հետ իր տանը նշելիս են եղել որդու ծննդյան արարողությունը, երբ իրենց տուն են ներխուժել Արագածոտնի մարզի բնակիչներ 48-ամյա Կարեն Խ․-ն և նրա որդիները՝ 19-ամյա Սարգիս Խ․-ն ու 19-ամյա Նարեկ Խ․-ն։

Ըստ տեղեկությունների՝ նրանք քաշքշել են ներկաներին, միմյանց հարվածներ են հասցրել, իսկ վիճաբանությանը միջամտել է Արագածոտնի մարզի բնակիչ 34-ամյա Հարություն Ա․-ն, որի ժամանակ Սարգիս Խ․-ն դանակով երեք անգամ հարվածել է Հարություն Ա․-ին՝ պատճառելով «Զույգ նստատեղի, ձախ ազդրի վերին երրորդի ծակած-կտրած վերքեր» վնասվածք։

Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով՝ արդեն ոստիկանության Աշտարակի բաժնում միմյանց են հանդիպել նշված վիճաբանության մասնակիցներ Կարեն Խ․-ն և Հարություն Ա․-ն, որի ժամանակ վերջինս մեկ անգամ հարվածել է Կարեն Խ․-ի գլխին՝ պատճառելով վնասվածք։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Աշտարակի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քննչական վարչություն։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Առինջ մոլ» ընկերությունը 492 մլն դրամի հարկեր չի վճարել. նախկին տնօրենը կալանավորվել է

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավարտվել է «Գող Բջե»-ին, «Տեցիկ»-ին ու «Գոջո»-ին առնչվող քրեական վարույթի նախաքննությունը. ինչ է պարզվել. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մուլտի տրանպորտի» կողմից 1 մլրդ դրամ հարկ չվճարելու դեպքով նախաձեռնվել է վարույթ, շահառուն՝ կալանավորվել

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Քաղաքական խաչբառ. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակ է բացել համածառայակիցների և քաղաքացիների վրա․ զոհեր կան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Wildberries-ը լրջորեն մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու մասին

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերին ծագելիք պատերազմն՝ ընդդեմ 300 հազարի «վերադարձի»

04/08/2026 infomitk@gmail.com