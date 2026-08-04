04/08/2026

EU – Armenia

Արսեն Ասլանյանն է կյանքից հեռացել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

Կյանքից հեռացել է ռեժիսոր Արսեն Ասլանյանը։

«Մենք պարտվեցինք…

Պարտվեցինք դաժան հիվանդության դեմ ծանր պայքարում»,- գրել է հաղորդավարուհի Եվա Մեհրաբյանն ամուսնու մահվան մասին:

Blog Image

Բաց մի թողեք

Քաղաքական խաչբառ. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեմկինի ինստիտուտն աջակցությունն է հայտնել Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ նախաձեռնությանը

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վախը Հայրենիք, արժեքներ, սկզբունքներ չի ճանաչում, այն սպանում է, իսկ սերը՝ կենսավորում․ Սրբազան

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Քաղաքական խաչբառ. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակ է բացել համածառայակիցների և քաղաքացիների վրա․ զոհեր կան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Wildberries-ը լրջորեն մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու մասին

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերին ծագելիք պատերազմն՝ ընդդեմ 300 հազարի «վերադարձի»

04/08/2026 infomitk@gmail.com