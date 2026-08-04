Արսեն Ասլանյանն է կյանքից հեռացել. Լուսանկար

Կյանքից հեռացել է ռեժիսոր Արսեն Ասլանյանը։
«Մենք պարտվեցինք…
Պարտվեցինք դաժան հիվանդության դեմ ծանր պայքարում»,- գրել է հաղորդավարուհի Եվա Մեհրաբյանն ամուսնու մահվան մասին:
Կյանքից հեռացել է ռեժիսոր Արսեն Ասլանյանը։
«Մենք պարտվեցինք…
Պարտվեցինք դաժան հիվանդության դեմ ծանր պայքարում»,- գրել է հաղորդավարուհի Եվա Մեհրաբյանն ամուսնու մահվան մասին:
Բաց մի թողեք
Քաղաքական խաչբառ. Լուսանկար
Լեմկինի ինստիտուտն աջակցությունն է հայտնել Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ նախաձեռնությանը
Վախը Հայրենիք, արժեքներ, սկզբունքներ չի ճանաչում, այն սպանում է, իսկ սերը՝ կենսավորում․ Սրբազան