04/08/2026

EU – Armenia

Երկար տարիների դադարից հետո առաջին անգամ վերականգնեցինք կապերը Հայաստանի հետ. Զելենսկի

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

«Որքան ուժեղ ու անկախ լինեն նախկին Խորհրդային միության երկրները, այնքան Ռուսաստանի համար դժվար կլինի վերադառնալ նրան, ինչն արդեն քանդվել է»:

Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին՝ հավելելով, թե այդ գլուխկոտրուկում առանցքային դեր է խաղում Ուկրաինան:

«Նա ուզում է կոտրել մեզ: Եթե դա նրան հաջողվեր, ապա հետխորհրդային տարածքի մյուս երկրների հետ ավելի հեշտ կլիներ բոլոր պետությունների հանդեպ ողջ հարգանքով հանդերձ։ Բոլորը դա գիտեն և բարձր են գնահատում Ուկրաինայի ներդրումը»,- ասել է Զելենսկին:

Նա նաև նշել է, որ Ուկրաինան պետք է ամուր հարաբերություններ կառուցի անկախ Ադրբեջանի հետ։

«Մենք աջակցում ենք ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը, ճիշտ այնպես, ինչպես այս տարի մենք երկար տարիների դադարից հետո առաջին անգամ վերականգնեցինք կապերը Հայաստանի հետ»,- ասել է Զելենսկին՝ հավելելով, թե կարևոր է նման հարաբերությունների պահպանումը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Չեմպիոնների լիգան՝ Երևանում. ինչ է սպասվում այսօր. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Երախտագիտության նամակ Կորսիկայի խորհրդարանի նախագահ Մարի-Անտուանետ Մովսետիին. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Քաղաքական խաչբառ. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակ է բացել համածառայակիցների և քաղաքացիների վրա․ զոհեր կան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Wildberries-ը լրջորեն մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու մասին

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերին ծագելիք պատերազմն՝ ընդդեմ 300 հազարի «վերադարձի»

04/08/2026 infomitk@gmail.com