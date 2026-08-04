04/08/2026

EU – Armenia

Էրդողանին սպառնալու համար կին պատգամավորի դեմ հետաքննություն է սկսվել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

Անկարայի գլխավոր դատախազությունը հետաքննություն է սկսել «Թուրքիայի աշխատավորական կուսակցության» (TİP) Ստամբուլի պատգամավոր Սալիհա Սերա Քադըգիլի նկատմամբ։

Պատգամավորը մեղադրվում է երկրի նախագահին վիրավորելու և սպառնալու մեջ, գրում է Ermenihaber-ը։

Հետաքննության հիմք են հանդիսացել 2026-ի հուլիսի 31-ին Իզմիրում տեղի ունեցած հանրահավաքի ժամանակ Քադըգիլի հնչեցրած որոշ արտահայտություններ։ Դատախազության տարածած հայտարարության համաձայն՝ քրեական հետապնդումը հարուցվել է սեփական նախաձեռնությամբ՝ ելույթում տեղ գտած ձևակերպումների պատճառով:

Նշենք, որ պատգամավորը ելույթում ասել էր. «Թայիփ Էրդողանից փրկվելը մեր ամենամեծ և ամենաառաջին առաջնահերթությունն է ու երդվում եմ, որ փրկվելու ենք: Խոստանում եմ, որ փրկվելու ենք: Սրանում կասկած չունենաք»:

Էրդողանին սպառնալու համար կին պատգամավորի դեմ հետաքննություն է սկսվել

Բաց մի թողեք

1 min read

Կրակ է բացել համածառայակիցների և քաղաքացիների վրա․ զոհեր կան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը ստեղծում է գազատարների «ստվերային նավատորմ». FT

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամեն տարի նույն հեքիաթն է․ Զալուժնին՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Քաղաքական խաչբառ. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակ է բացել համածառայակիցների և քաղաքացիների վրա․ զոհեր կան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Wildberries-ը լրջորեն մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու մասին

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերին ծագելիք պատերազմն՝ ընդդեմ 300 հազարի «վերադարձի»

04/08/2026 infomitk@gmail.com