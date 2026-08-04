04/08/2026

EU – Armenia

Խոշոր ու ողբերգական վթար, Այգավանի կամրջի մոտ բախվել են «Nissan», «Kia»-ն և 2 «Opel». Լուսանկար

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

Այսօր՝ օգոստոսի 4-ին, խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։

Ժամը 07:50-ի սահմաններում Երևան-Երասխ ավտոճանապարհի Այգավան բնակավայրի վարչական տարածքում՝ ժողովրդին հայտնի Այգավանի կամրջի մոտ, բախվել են «Nissan X-Trail», «Kia» և 2 «Opel» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 2 հոգի, որոնց առաջինն օգնության են հասել քաղաքացիները և ըստ քաղաքացիների հայտնածի՝ օպերատիվորեն ժամանած Վեդու բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը, տեղափոխվել են Վեդու հիվանդանոց։

Բժիշկները վիրավորներին մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։

Մինչ կժամաներ քննչական խումբը՝ հիվանդանոցից ահազանգ է ստացվում ոստիկանության Վեդիի բաժին, որ վիրավորներից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է։ Դեպքի փաստով Վեդիի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ: Բախման հետևանքով «Opel»-ներից մեկը, որը վերածվել է մետաղե ջարդոնի, հայտնվել է երթևեկելի գոտուց դուրս։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Սյունիքում բախվել են ուսուցչի և կոմբինատի աշխատակցի մեքենաները․ կա վիրավոր․ Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք Երևանում․ Reebok Sports Club Armenia կենտրոնից երիտասարդ աղջիկ է տեղափոխվել հիվանդանոց, բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի են Գառնիի խոշոր վթարի վարորդների և վիրավորների ինքնությունները. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կալանավորված անձը դատարանից դիմել է փախուստի

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ու ողբերգական վթար, Այգավանի կամրջի մոտ բախվել են «Nissan», «Kia»-ն և 2 «Opel». Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Որևիցե մեկը թող չկասկածի, որ մենք մեր վերջնական նպատակին հասնելու ենք․ «Ուժեղ Հայաստան». Տեսանյութ

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի ձերբակալությունը կարող է հանգեցնել պետության դեմ արբիտրաժային վարույթի

04/08/2026 infomitk@gmail.com