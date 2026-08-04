ԿԲ-ն հայտարարություն է տարածել

Օգոստոսի 4-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստ, որի ժամանակ որոշվել է՝
-քաղաքականության տոկոսադրույքը թողնել անփոփոխ, սահմանելով՝ 6․50%
-Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող լոմբարդային ռեպոյի տոկոսադրույքը՝ 8.00%,
-Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից բանկերից ներգրավվող միջոցների տոկոսադրույքը՝ 5.00%:
ՀՀ կենտրոնական բանկ
Բաց մի թողեք
Wildberries-ը լրջորեն մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու մասին
Կասեցվել է «88» սուպերմարկետում գործող հացի ու տորթերի արտադրամասի գործունեությունը․ ՍԱՏՄ
Թրամփը հայտարարել է, որ եթե որևէ մեկը վճար ստանա Հորմուզի նեղուցով անցնելու համար, դա ԱՄՆ-ն է լինելու