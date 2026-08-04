04/08/2026

EU – Armenia

ԿԲ-ն հայտարարություն է տարածել

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

Օգոստոսի 4-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստ, որի ժամանակ որոշվել է՝

-քաղաքականության տոկոսադրույքը թողնել անփոփոխ, սահմանելով՝ 6․50%

-Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող լոմբարդային ռեպոյի տոկոսադրույքը՝ 8.00%,

-Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից բանկերից ներգրավվող միջոցների տոկոսադրույքը՝ 5.00%:

ՀՀ կենտրոնական բանկ

Բաց մի թողեք

1 min read

Wildberries-ը լրջորեն մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու մասին

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Կասեցվել է «88» սուպերմարկետում գործող հացի ու տորթերի արտադրամասի գործունեությունը․ ՍԱՏՄ

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հայտարարել է, որ եթե որևէ մեկը վճար ստանա Հորմուզի նեղուցով անցնելու համար, դա ԱՄՆ-ն է լինելու

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Քաղաքական խաչբառ. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակ է բացել համածառայակիցների և քաղաքացիների վրա․ զոհեր կան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Wildberries-ը լրջորեն մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու մասին

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերին ծագելիք պատերազմն՝ ընդդեմ 300 հազարի «վերադարձի»

04/08/2026 infomitk@gmail.com