Հայկ Կոնջորյանն ընտրվել է ԱԺ փոխնախագահ

«Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանն ընտրվել է ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնում։
Կողմ է քվեարկել 63 պատգամավոր, դեմ՝ 28։
Ավելի վաղ «Ուժեղ Հայաստան»-ը հայտնել էր, որ դեմ է քվեարկելու Կոնջորյանի թեկնածությանը։
«Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանն ընտրվել է ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնում։
Կողմ է քվեարկել 63 պատգամավոր, դեմ՝ 28։
Ավելի վաղ «Ուժեղ Հայաստան»-ը հայտնել էր, որ դեմ է քվեարկելու Կոնջորյանի թեկնածությանը։
Բաց մի թողեք
Նախարարներ ու փոխվարչապետեր են նշանակվել
Աշխարհի առաջատար համալսարանների շրջանավարտներին հրավիրել էի աշխատելու. ստացվել է 1141 հայտ․ Փաշինյան
Ռուբեն Ռուբինյանն ընտրվել է 9-րդ գումարման ԱԺ նախագահ