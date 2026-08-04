04/08/2026

EU – Armenia

Հայկ Կոնջորյանն ընտրվել է ԱԺ փոխնախագահ

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

«Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանն ընտրվել է ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնում։

Կողմ է քվեարկել 63 պատգամավոր, դեմ՝ 28։

Ավելի վաղ «Ուժեղ Հայաստան»-ը հայտնել էր, որ դեմ է քվեարկելու Կոնջորյանի թեկնածությանը։

Բաց մի թողեք

Նախարարներ ու փոխվարչապետեր են նշանակվել

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհի առաջատար համալսարանների շրջանավարտներին հրավիրել էի աշխատելու. ստացվել է 1141 հայտ․ Փաշինյան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբեն Ռուբինյանն ընտրվել է 9-րդ գումարման ԱԺ նախագահ

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Քաղաքական խաչբառ. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակ է բացել համածառայակիցների և քաղաքացիների վրա․ զոհեր կան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Wildberries-ը լրջորեն մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու մասին

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերին ծագելիք պատերազմն՝ ընդդեմ 300 հազարի «վերադարձի»

04/08/2026 infomitk@gmail.com