04/08/2026

EU – Armenia

«Հայփոստը շարունակում է աշխատել վնասով՝ սպասելով պետական ֆինանսավորման»․ Առաքելյան. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

«Ապրելու երկիր» կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը գրել է․

«Հայփոստի կառավարումը 2020թ.-ից անցել է կառավարությանը, և այս 7 տարիների ընթացքում Հայփոստը արձանագրել է մոտ 4 մլրդ դրամի վնաս։

Ընդհանրապես, ընկերությունը վնաս է արձանագրում, երբ ավելի շատ ծախս է անում, քան եկամուտ է ստանում։ Օրինակ, տալիս է բարձր աշխատավարձ, գործուղումներ է իրակացնում, բայց չի կարողանում բիզնեսը զարգացնել։

Իսկ ի՞նչ է լինում, երբ ընկերությունը վնաս է ունենում։ Կամ սնանկանում է, կամ էլ հիմնադիրը նոր ներդրում է կատարում, որ պարտքերը փակի։

Եվ ահա, 2024թ. կառավարության որոշմամբ, Հայփոստի կապիտալը համալրվել է մոտ 2 մլրդ դրամով պետական բյուջեի հաշվին։

Այդ 2 մլրդով մարդիկ էլի աշխատավարձ են ստացել և շարունակում են վնասով աշխատել սպասելով պետական բյուջեից նոր ֆինանսավորման։

Բայց կարող էին չէ՞ այս 7 տարիների ընթացքում Հայփոստը հանձնել։ Չեն արել»։

«Հայփոստը շարունակում է աշխատել վնասով՝ սպասելով պետական ֆինանսավորման»․ Առաքելյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծառուկյանի ձերբակալությունը կարող է հանգեցնել պետության դեմ արբիտրաժային վարույթի

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պայքարը շարունակվում է, ոչ ոք դրանից հետ չի կանգնելու․ Գառնիկ Դանիելյան

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Ահա սա է սրանց «Իրական Հայաստանը»․ հստակ ազդանշան է․ կրակեք, թալանեք, սպանեք …

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կալանավորված անձը դատարանից դիմել է փախուստի

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ու ողբերգական վթար, Այգավանի կամրջի մոտ բախվել են «Nissan», «Kia»-ն և 2 «Opel». Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Որևիցե մեկը թող չկասկածի, որ մենք մեր վերջնական նպատակին հասնելու ենք․ «Ուժեղ Հայաստան». Տեսանյութ

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի ձերբակալությունը կարող է հանգեցնել պետության դեմ արբիտրաժային վարույթի

04/08/2026 infomitk@gmail.com