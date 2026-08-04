«Հայփոստը շարունակում է աշխատել վնասով՝ սպասելով պետական ֆինանսավորման»․ Առաքելյան. Լուսանկար

«Ապրելու երկիր» կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը գրել է․
«Հայփոստի կառավարումը 2020թ.-ից անցել է կառավարությանը, և այս 7 տարիների ընթացքում Հայփոստը արձանագրել է մոտ 4 մլրդ դրամի վնաս։
Ընդհանրապես, ընկերությունը վնաս է արձանագրում, երբ ավելի շատ ծախս է անում, քան եկամուտ է ստանում։ Օրինակ, տալիս է բարձր աշխատավարձ, գործուղումներ է իրակացնում, բայց չի կարողանում բիզնեսը զարգացնել։
Իսկ ի՞նչ է լինում, երբ ընկերությունը վնաս է ունենում։ Կամ սնանկանում է, կամ էլ հիմնադիրը նոր ներդրում է կատարում, որ պարտքերը փակի։
Եվ ահա, 2024թ. կառավարության որոշմամբ, Հայփոստի կապիտալը համալրվել է մոտ 2 մլրդ դրամով պետական բյուջեի հաշվին։
Այդ 2 մլրդով մարդիկ էլի աշխատավարձ են ստացել և շարունակում են վնասով աշխատել սպասելով պետական բյուջեից նոր ֆինանսավորման։
Բայց կարող էին չէ՞ այս 7 տարիների ընթացքում Հայփոստը հանձնել։ Չեն արել»։
Բաց մի թողեք
Ծառուկյանի ձերբակալությունը կարող է հանգեցնել պետության դեմ արբիտրաժային վարույթի
Պայքարը շարունակվում է, ոչ ոք դրանից հետ չի կանգնելու․ Գառնիկ Դանիելյան
Ահա սա է սրանց «Իրական Հայաստանը»․ հստակ ազդանշան է․ կրակեք, թալանեք, սպանեք …