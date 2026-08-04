Չեմպիոնների լիգան՝ Երևանում. ինչ է սպասվում այսօր. Լուսանկար

Այսօր՝ օգոստոսի 4-ին, Երևանի «Հանրապետական» ստադիոնում կկայանա ՈւԵՖԱ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երրորդ փուլի «Արարատ-Արմենիա» — «Ցելյե» առաջին հանդիպումը:
Կայանալիք առաջին հանդիպումից առաջ թիմի գլխավոր մարզիչ Մանուել Տուլիպան հանդիպել է լրագրողներին և անդրադարձել թիմում առկա խնդիրներին, կազմային փոփոխություններին ու առաջիկա կարևոր խաղին։
Մասնագետը նշել է, որ թիմը շարունակում է լուծումներ փնտրել վնասվածքների պատճառով առաջացած բացերը լրացնելու համար։ Նրա խոսքով՝ հատկապես բարդ իրավիճակ է ստեղծվել եզրային պաշտպանների դիրքում՝ Բալանտայի և Համբարձումյանի վնասվածքներից հետո։
Տուլիպան ընդգծել է, որ այդ պատճառով ստիպված են եղել փոփոխություններ կատարել կազմի մեջ՝ մասնավորապես Օլիվեյրային օգտագործելով կիսապաշտպանության գոտում։ Միաժամանակ մարզիչը նշել է, որ Բուենոն կենտրոնական պաշտպանի դիրքում ավելի արդյունավետ է գործում, սակայն կարող է վստահ խաղալ նաև եզրում՝ ապահովելով պաշտպանական կայունություն։
Նրա խոսքով՝ առաջիկա խաղում թիմը դիտարկում է մի քանի տարբերակ, այդ թվում՝ Միշելի ներգրավումը մեկնարկային կազմում, ով նախորդ հանդիպման ընթացքում լավ տպավորություն է թողել։
Անդրադառնալով թիմի նպատակներին՝ Տուլիպան նշել է, որ «Արարատ-Արմենիան» չի պատրաստվում սահմանափակվել արդեն ունեցած արդյունքով։ Թիմը, նրա խոսքով, արդեն ապահովել է եվրագավաթային աշունը, սակայն ցանկանում է շարունակել պայքարը առավելագույն արդյունքի համար։
Մարզիչը նշել է, որ «Ցելյեն» ուժեղ մրցակից է՝ կազմված որակյալ ֆուտբոլիստներով, սակայն դա չի փոխում հայկական թիմի հավակնությունները։
«Արարատ-Արմենիան» պատրաստվում է անել առավելագույնը՝ Չեմպիոնների լիգայի հիմնական փուլ հասնելու իր նպատակին մոտենալու համար։
Բաց մի թողեք
Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում
Երկար տարիների դադարից հետո առաջին անգամ վերականգնեցինք կապերը Հայաստանի հետ. Զելենսկի
Երախտագիտության նամակ Կորսիկայի խորհրդարանի նախագահ Մարի-Անտուանետ Մովսետիին. Լուսանկար