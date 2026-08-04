04/08/2026

EU – Armenia

Ռուսաստանը ստեղծում է գազատարների «ստվերային նավատորմ». FT

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

Ռուսաստանը գաղտնի կերպով ստեղծում է գազատարների «ստվերային նավատորմ»՝ պատրաստվելով շրջանցել ԵՄ-ի կողմից հեղուկացված բնական գազի (ՀԲԳ) դեմ ապագա պատժամիջոցները, գրել է «Financial Times»-ը։

Վերջին վեց ամիսների ընթացքում Ռուսաստանը ձեռք է բերել առնվազն ութ օգտագործված հեղուկացված բնական գազի տանկեր՝ իր «ստվերային» գազատար նավատորմը հասցնելով 25 նավի։

Այս նավատորմերից յուրաքանչյուրի արժեքը մոտավորապես 300 միլիոն դոլար է և հագեցած է համակարգերով, որոնք կարող են տեղափոխել ՀԲԳ մինչև -162°C ջերմաստիճանում։

Այս նավատորմը կառուցվում է ԵՄ-ի կողմից ռուսական ՀԲԳ-ի երկարաժամկետ ներմուծման լիակատար արգելքի սպասման ֆոնին, որը նախատեսված է ուժի մեջ մտնել 2027 թվականի հունվարի 1-ից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կրակ է բացել համածառայակիցների և քաղաքացիների վրա․ զոհեր կան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամեն տարի նույն հեքիաթն է․ Զալուժնին՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էրդողանին սպառնալու համար կին պատգամավորի դեմ հետաքննություն է սկսվել. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Քաղաքական խաչբառ. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակ է բացել համածառայակիցների և քաղաքացիների վրա․ զոհեր կան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Wildberries-ը լրջորեն մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու մասին

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերին ծագելիք պատերազմն՝ ընդդեմ 300 հազարի «վերադարձի»

04/08/2026 infomitk@gmail.com