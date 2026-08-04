Ռուսաստանը ստեղծում է գազատարների «ստվերային նավատորմ». FT

Ռուսաստանը գաղտնի կերպով ստեղծում է գազատարների «ստվերային նավատորմ»՝ պատրաստվելով շրջանցել ԵՄ-ի կողմից հեղուկացված բնական գազի (ՀԲԳ) դեմ ապագա պատժամիջոցները, գրել է «Financial Times»-ը։
Վերջին վեց ամիսների ընթացքում Ռուսաստանը ձեռք է բերել առնվազն ութ օգտագործված հեղուկացված բնական գազի տանկեր՝ իր «ստվերային» գազատար նավատորմը հասցնելով 25 նավի։
Այս նավատորմերից յուրաքանչյուրի արժեքը մոտավորապես 300 միլիոն դոլար է և հագեցած է համակարգերով, որոնք կարող են տեղափոխել ՀԲԳ մինչև -162°C ջերմաստիճանում։
Այս նավատորմը կառուցվում է ԵՄ-ի կողմից ռուսական ՀԲԳ-ի երկարաժամկետ ներմուծման լիակատար արգելքի սպասման ֆոնին, որը նախատեսված է ուժի մեջ մտնել 2027 թվականի հունվարի 1-ից։
Բաց մի թողեք
Կրակ է բացել համածառայակիցների և քաղաքացիների վրա․ զոհեր կան
Ամեն տարի նույն հեքիաթն է․ Զալուժնին՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին
Էրդողանին սպառնալու համար կին պատգամավորի դեմ հետաքննություն է սկսվել. Լուսանկար