04/08/2026

EU – Armenia

Քաղաքական խաչբառ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 04/08/2026

Մեր իրականությունն արտահայտվում է ամեն ինչում` անգամ մշակույթի, արվեստի, մարդկային հարաբերությունների մեջ:

Մեր ուշադրությունը գրավեց, որ անգամ խաչբառ կազմողներն են քաղաքական տարրեր մտցրել հարցադրումների մեջ: Այս խաչբառը, որը պատահական է հայտնվել մեր ձեռքում, երեւի ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող անձ է կազմել:

«Արդարադատություն իրականացնող մարմին, որը մեզ մոտ վերածվել է իշխանությունների համար պատժիչ գործիքի»: Պատասխանը գուշակեք ինքներդ:

Քաղաքական խաչբառ

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեմկինի ինստիտուտն աջակցությունն է հայտնել Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ նախաձեռնությանը

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արսեն Ասլանյանն է կյանքից հեռացել. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վախը Հայրենիք, արժեքներ, սկզբունքներ չի ճանաչում, այն սպանում է, իսկ սերը՝ կենսավորում․ Սրբազան

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Քաղաքական խաչբառ. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակ է բացել համածառայակիցների և քաղաքացիների վրա․ զոհեր կան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Wildberries-ը լրջորեն մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու մասին

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերին ծագելիք պատերազմն՝ ընդդեմ 300 հազարի «վերադարձի»

04/08/2026 infomitk@gmail.com