Քաղաքական խաչբառ. Լուսանկար

Մեր իրականությունն արտահայտվում է ամեն ինչում` անգամ մշակույթի, արվեստի, մարդկային հարաբերությունների մեջ:
Մեր ուշադրությունը գրավեց, որ անգամ խաչբառ կազմողներն են քաղաքական տարրեր մտցրել հարցադրումների մեջ: Այս խաչբառը, որը պատահական է հայտնվել մեր ձեռքում, երեւի ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող անձ է կազմել:
«Արդարադատություն իրականացնող մարմին, որը մեզ մոտ վերածվել է իշխանությունների համար պատժիչ գործիքի»: Պատասխանը գուշակեք ինքներդ:
Բաց մի թողեք
Լեմկինի ինստիտուտն աջակցությունն է հայտնել Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ նախաձեռնությանը
Արսեն Ասլանյանն է կյանքից հեռացել. Լուսանկար
Վախը Հայրենիք, արժեքներ, սկզբունքներ չի ճանաչում, այն սպանում է, իսկ սերը՝ կենսավորում․ Սրբազան