Wildberries-ը լրջորեն մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու մասին

Wildberries-ը շարունակում է Ալմաթիում և Աստանայում խոշոր լոգիստիկ համալիրների շինարարությունը, որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է ավելի քան 260,000 քառակուսի մետր: Այս մասին կառավարության ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ղազախստանի առևտրի և ինտեգրման նախարար Արման Շաքկալիևը։
Նրա խոսքով՝ Ալմաթիում կառուցվում է մոտավորապես 160,000 քառակուսի մետր, իսկ Աստանայում՝ մոտավորապես 100,000 քառակուսի մետր մակերեսով պահեստային համալիր: Նախատեսվում է, որ կառույցները շահագործման կհանձնվեն 2027 թվականի առաջին եռամսյակում։
Wildberries-ը ներկայումս Ղազախստանում վարձակալում է մոտավորապես 46,000 քառակուսի մետր պահեստային տարածք։
Նախարարը պարզաբանել է, որ գերատեսչությունը ընկերությունից որևէ պաշտոնական հարցում չի ստացել լրացուցիչ պահեստների կառուցման վերաբերյալ։
2026 թվականի հուլիսի 18-ից ի վեր Wildberries-ի պահեստներն ու լոգիստիկ կենտրոնները ենթարկվում են անօդաչու թռչող սարքերի մի շարք հարվածների։ Ռուսաստանի իշխանությունների և ընկերության հաղորդագրությունների համաձայն, հարձակումները լրջորեն վնասել են Մոսկվայի, Լենինգրադի, Վլադիմիրի, Ռյազանի, Տամբովի, Սամարայի, Պենզայի և Տվերի մարզերի, ինչպես նաև Ուդմուրտիայի և Պերմի երկրամասի օբյեկտները:
Մի քանի պահեստներում խոշոր հրդեհներ են բռնկվել, որոնք վնասել են շենքերը և ոչնչացրել մեծ քանակությամբ ապրանքներ, ինչը հանգեցրել է լոգիստիկ ցանցի խափանումների և առաքումները այլ բաշխման կենտրոններով վերահասցեավորելու անհրաժեշտության:
Բաց մի թողեք
ԿԲ-ն հայտարարություն է տարածել
Կասեցվել է «88» սուպերմարկետում գործող հացի ու տորթերի արտադրամասի գործունեությունը․ ՍԱՏՄ
Թրամփը հայտարարել է, որ եթե որևէ մեկը վճար ստանա Հորմուզի նեղուցով անցնելու համար, դա ԱՄՆ-ն է լինելու