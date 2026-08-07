Ֆրանսիան կփորձարկի ճգնաժամային արձագանքը 2027 թվականի էլեկտրաէներգիայի անջատման վարժանքով

Անտառային հրդեհներն ու ծայրահեղ շոգը քաղաքական ուշադրության կենտրոնում են դրել արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածությունը։
ՓԱՐԻԶ — Արդյո՞ք Ֆրանսիան պատրաստ է ճգնաժամի, որը նրան կխրի խավարի մեջ։ Ֆրանսիայի կառավարությունը պլանավորում է պարզել դա։
Կառավարությունը մտադիր է կազմակերպել հանկարծակի, համազգային էլեկտրաէներգիայի անջատման սեղանի վրա սիմուլյացիա 2027 թվականի երկրորդ կեսին, ըստ վարժանքի մասին անմիջականորեն տեղյակ չորս անձանց, որոնց անանունությունը տրամադրվել է հրապարակայնորեն չհայտարարված ծրագրերը քննարկելու համար։
Վարժանքներին կմասնակցեն ֆրանսիական էլեկտրացանցերի օպերատորներ Enedis-ը և RTE-ն, ինչպես նաև մի քանի կառավարական գերատեսչություններ և նախարարություններ, ինչպես նաև Ֆրանսիայի ռազմական վարչակազմը։
Դրա նպատակն է որոշել, թե ինչպես կարձագանքի երկիրը կաթվածահար էլեկտրաէներգիայի անջատմանը, ինչպիսին տեղի ունեցավ Իսպանիայում և Պորտուգալիայում 2025 թվականի ապրիլին, կամ խոշոր կիբերհարձակմանը, որը թիրախավորեց էլեկտրացանցը, ինչպես Լեհաստանը ապրեց անցյալ տարի՝ դիվերսիա, որը Բրյուսելը վերագրում է ռուսական հետախուզական ծառայություններին։
Սիմուլյացիան կփորձարկի «երկրի արձագանքման ունակությունը», – ասել է վարժանքի նախապատրաստական աշխատանքներին ծանոթ մի անձ՝ հավելելով, որ այն նախատեսված է գնահատելու էլեկտրաէներգիայի վերականգնման համար անհրաժեշտ ժամանակը և երկրի կարողությունը՝ ապահովելու համար անհրաժեշտ ծառայությունների շարունակականությունը։
Վարժությունը պաշտոնապես հաստատվել է հուլիսի 8-ին ազգային դիմադրողականության միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստում։ Մանրամասն հայտարարությունը պետք է հրապարակվի մինչև տարեվերջ։
Հանդիպման արձանագրություններում ուրվագծվում են այլ առաջնահերթություններ, ինչպիսիք են՝ ապահովել, որ ֆրանսիական պետությունը պահպանի «պետության շարունակականությունն ապահովելու և բնակչության պաշտպանության համար անհրաժեշտ» համարվող ապրանքների հասանելիությունը։
Դրանց թվում են «արտակարգ իրավիճակների վերմակներ, գեներատորներ, դեղամիջոցներ, հեռահաղորդակցության սարքավորումներ, իրավապահ մարմինների համար նախատեսված սարքավորումներ, ինչպես նաև հազվագյուտ և կարևորագույն հումք»։
Սթրես-թեստ
Ֆրանսիայում ճգնաժամային պատրաստվածությունը վերածվել է քաղաքական հարցի, քանի որ ռեկորդային շոգը և անտառային հրդեհները ստիպում են երկրին հաշվի առնել արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու իր կարողությունը։
Անցյալ ամռանը կառավարությունը թարմացրեց երկրի Ազգային դիմադրողականության ռազմավարությունը՝ ճանապարհային քարտեզ այն մասին, թե ինչպես պահպանել «համակեցության համար անհրաժեշտ գործառույթները» պատերազմի կամ բնական աղետների պայմաններում։
Ամռան սկզբից ի վեր Ֆրանսիայի շատ շրջաններ բախվել են աննախադեպ ջերմաստիճանների, իսկ հունիսին սնդիկի մակարդակը մի քանի ռեկորդային ցուցանիշներ է գրանցել։
Երկրի հարավ-արևմուտքում ծայրահեղ շոգի և երաշտի պատճառով վերահսկողությունից դուրս եկած անտառային հրդեհները զանգվածային տարհանումներ են ստիպել ավելի քան 200,000 մարդու։
Փարիզում քաղաքապետը հուսահատ կոչ արեց խոշոր սննդամթերքի մանրածախ առևտրականներին մոբիլիզացնել սառույցի պաշարները՝ վախենալով, որ առաջին արձագանքողները կսպառեն ջերմային հարվածի զոհերին սառեցնելու համար անհրաժեշտ խորանարդիկները։
Ընդդիմադիր կուսակցությունները շտապեցին հարձակվել կառավարության վրա՝ նրանց նկարագրած լայնածավալ պատրաստվածության բացակայության համար, ինչը ստիպեց գործադիր իշխանությանը պաշտպանվել։
Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնուն նաև հայտարարեց, որ կառավարությունը խորհրդարան կներկայացնի արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման համակարգերը բարելավելու օրինագիծ։
«Մենք ցանկանում ենք վերաուղղորդել հրշեջ և փրկարարական ծառայությունները իրենց հիմնական առաքելության վրա և մեր կազմակերպությունը հարմարեցնել առջևում սպասվող ճգնաժամերին», – կիրակի օրը La Tribune Dimanche-ին տված հարցազրույցում ասել է Լեկորնուն։
Բաց մի թողեք
Եվրոպայի դժոխային ամառվա տնտեսական հետևանքները
ՊԵԿ-ը «Առինջ մոլ» առևտրի կենտրոնում բացահայտել է 1,3 մլրդ դրամի թաքցված հարկման օբյեկտ. մանրամասներ. Տեսանյութ
Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև առևտրաշրջանառության նվազման միտումը կշարունակվի. Օվերչուկ